صالح رأفت لPNN : ندعو الأردن ومصر لقطع كل العلاقات مع اسرائيل

MENAFN - Palestine News )إن حكومة اليمين المتطرف برئاسة نتنياهو، وبوجود الثنائي سموتريتش الذي أوكلت له مهمة الاستيطان، وبن غفيرالذي تولى الأمن، هؤلاء يعملون على توسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية بما فيها المناطق المصنفة ب، وتهويد القدس الشرقية وتهجير المواطنين، لذا فإن العمليات الاستيطانية مستمرة في الضفة، وكذلك عمليات إعدام المواطنين، ناهيك عن استمرار جماعات الاستيطان بالاعتداء على كل المناطق بحماية جيش الاحتلال، وذلك بالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة.

وفي تعليقه على

تهديدات خارجية الاحتلال كاتس بتهجير حوالي 700 ألف فلسطيني ممن يحملون البطاقة الصفراء والرقم الوطني الأردني إلى الأردن ، أكد رأفت أن التهجير هو في صلب سياسة حكومة اليمين المتطرفة في اسرائيل/ لتهجير شعبنا في غزة والضفة على حد سواء، وشدد أن ىهذه الحكومة تريد في هذه المرحلة البدء بطرد كل من يحمل الوثيقة الأردنية، الأمر الذي يرفضه الأردن ويعتبره حربا على بلاده أيضا، لذا نعدو المملكة أن في سياساتها وتهديد اسرائيل بقطع كل أشكال العلاقات معها بعد كل هذه المستجدات والتطورات، كما ندعو مصر أن تقوم بقطع كل أشكال العلاقات مع اسرائيل.

وجدد رأفت التأكيد على الموقفين الرسمي والشعبي في رفض التهجير، لافتا أن شعبنا متمسك بالبقاء على أرضه ويرفض المواطنون في الضفة التهجير إلى الأردن، كما يرفض أهلنا في قطاع غزة التهجير إلى مصر.

وعن آليات التحرك ازاء مساعي الاحتلال لتهجير شعبنا، شدد رأفت على ضرورة أن تعمل كل القوى السياسية الفلسطينية وكل المؤسسات والبلديات على تشكيل لجان حماية في كل المواقع والبلدات والمخيمات، لحماية شعبنا من اعتداءات جيش الاحتلال وعصابات المستوطنين، ولمنع جماعات الاستيطان أيضا من بناء بؤر استيطانية جديدة أو حتى توسيع مستوطنات قائمة على أراضي المواطنين.

وحول التهديد بتفكيك السلطة الوطنية اذا ما استمرت في مساعيها في الأمم المتحدة، أكد رأفت أن تصريحات وزير خارجية الاحتلال كاتس مرفوضة، وستواصل القيادة العمل مع كل الدول العربية والاسلامية والدول الصديقة لشعبنا في الأمم المتحدة لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة،وكذلك ستواصل جهودها للضغط على حكومة الاحتلال لوقف حرب الإبادة بحق شعبنا ووقف كل اشكال التوسع الاستيطاني الاستعماري، لأنه وفقا لقرارات الشرعية الدولية فإن كل الاستيطان غير شرعي، وستستمر في مساعيها لتمكين شعبنا من تجسيد الدولة الفلسطينة المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين إلى مدنهم وقراهم التي هجروا منها.