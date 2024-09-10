محدث الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر مستشفى ثابت ثابت ومداخل مخيم طولكرم
التاريخ
9/10/2024 8:11:18 AM
(MENAFN
- Palestine News Network
)
طولكرم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.
.. يتبع
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