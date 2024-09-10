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محدث الاحتلال يقتحم مدينة طولكرم ويحاصر مستشفى ثابت ثابت ومداخل مخيم طولكرم

9/10/2024 8:11:18 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) طولكرم/PNN- اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مدينة طولكرم.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت طولكرم بعدد من الآليات العسكرية، وداهمت عدة أحياء، وحاصرت مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، ومداخل مخيم طولكرم.

.. يتبع

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