الكويت تستنكر بشدة مجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في خان يونس

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء من الفلسطينيين النازحين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.
وشددت الوزارة في بيان لها، على أن هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال لهو دليل دامغ على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجددت مطالبات دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك السريع لوقف حرب الإبادة التي تشنها تلك القوات على القطاع منذ شهر أكتوبر من العام 2023.
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