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الكويت تستنكر بشدة مجزرة قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين في خان يونس

9/10/2024 8:03:37 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت وزارة الخارجية عن إدانة دولة الكويت واستنكارها الشديدين للمجزرة الجديدة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الأبرياء من الفلسطينيين النازحين في منطقة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشددت الوزارة في بيان لها، على أن هذا الاستهداف الوحشي للمدنيين العزل من نساء وأطفال لهو دليل دامغ على أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشن حرب إبادة ضد الفلسطينيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وجددت مطالبات دولة الكويت للمجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك السريع لوقف حرب الإبادة التي تشنها تلك القوات على القطاع منذ شهر أكتوبر من العام 2023.

MENAFN10092024000130011022ID1108656834

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