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عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في مجزرة إسرائيلية جديدة في المواصي

9/10/2024 7:22:52 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون بجروح الثلاثاء في غارة جوية استهدفت المواصي التي حددتها إسرائيل «منطقة إنسانية» في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدني في القطاع المحاصر، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مركز قيادة لحركة حماس التي نفت تواجدها في المكان.

ولجأ عشرات آلاف النازحين إلى منطقة المواصي في خان يونس بناء على أوامر وتوجيهات من الجيش الإسرائيلي على مدى أحد عشر شهرا من الحرب.

وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إنه «تم انتشال 40 شهيدا و60 مصابا ونقلهم» إلى المستشفيات القريبة بعد الغارة على المواصي.

وأضاف أن العمل جار «للعثور على 15 مفقودا نتيجة استهداف خيم النازحين في مواصي خان يونس».

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن النازحين المقيمين في المخيم لم يتلقوا تحذيرا بشأن الضربة، مضيفا أن نقص المعدات يعيق عمليات الإنقاذ.

وأضاف أن المنطقة التي طالها القصف «مليئة بخيم النازحين. هناك أكثر من 200 خيمة وقد تضرر من 20 إلى 40 منها بشكل كامل. هناك ثلاث حفر عميقة في المكان».

وتابع «هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة مواصي خان يونس بين الرمال في حفر عميقة».

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