عشرات القتلى والجرحى الفلسطينيين في مجزرة إسرائيلية جديدة في المواصي

(MENAFN
- Al-Anbaa)
قتل 40 شخصا على الأقل وأصيب 60 آخرون بجروح الثلاثاء في غارة جوية استهدفت المواصي التي حددتها إسرائيل «منطقة إنسانية» في جنوب قطاع غزة، وفق ما أعلن الدفاع المدني في القطاع المحاصر، بينما قال الجيش الإسرائيلي إنه استهدف مركز قيادة لحركة حماس التي نفت تواجدها في المكان.
ولجأ عشرات آلاف النازحين إلى منطقة المواصي في خان يونس بناء على أوامر وتوجيهات من الجيش الإسرائيلي على مدى أحد عشر شهرا من الحرب.
وقال مدير إدارة الإمداد والتجهيز في الدفاع المدني محمد المغير لوكالة فرانس برس إنه «تم انتشال 40 شهيدا و60 مصابا ونقلهم» إلى المستشفيات القريبة بعد الغارة على المواصي.
وأضاف أن العمل جار «للعثور على 15 مفقودا نتيجة استهداف خيم النازحين في مواصي خان يونس».
وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل إن النازحين المقيمين في المخيم لم يتلقوا تحذيرا بشأن الضربة، مضيفا أن نقص المعدات يعيق عمليات الإنقاذ.
وأضاف أن المنطقة التي طالها القصف «مليئة بخيم النازحين. هناك أكثر من 200 خيمة وقد تضرر من 20 إلى 40 منها بشكل كامل. هناك ثلاث حفر عميقة في المكان».
وتابع «هناك عائلات كاملة اختفت في مجزرة مواصي خان يونس بين الرمال في حفر عميقة».
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