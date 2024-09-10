الكهرباء قد نضطر لقطع التيار عن عدد من المناطق السكنية

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، اليوم الثلاثاء، أنها -قد تضطر- لقطع التيار الكهربائي وذلك بسبب إجراءات الصيانة الطارئة لبعض وحدات توليد الكهرباء عن أجزاء في بعض المناطق السكنية، وذلك حفاظاً على استقرار المنظومة الكهربائية في البلاد.
المناطق التي يمكن أن يشملها قطع التيار هي:
- عبدالله المبارك
- الجابرية
- صباح الأحمد
- النهضة
- الأندلس
- الصليبخات
- الشويخ السكنية
- الشامية
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