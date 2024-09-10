قوات الاحتلال تغلق حاجز مزموريا شرق بيت لحم

(MENAFN
- Palestine News Network
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بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز مزموريا العسكري قرب قريتي النعمان والخاص شرق بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز مزموريا الواصل بين مدينة القدس ومحافظة بيت لحم، ومنعت مرور المركبات.
يشار إلى أن حاجز مزموريا شهد في الفترة الأخيرة تصعيدا من قبل قوات الاحتلال، بإطلاق الرصاص على المواطنين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.
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