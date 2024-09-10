قوات الاحتلال تغلق حاجز مزموريا شرق بيت لحم

MENAFN - Palestine News ) بيت لحم/PNN- أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حاجز مزموريا العسكري قرب قريتي النعمان والخاص شرق بيت لحم.

وأفاد مصدر أمني للوكالة الرسمية، بأن قوات الاحتلال أغلقت حاجز مزموريا الواصل بين مدينة القدس ومحافظة بيت لحم، ومنعت مرور المركبات.

يشار إلى أن حاجز مزموريا شهد في الفترة الأخيرة تصعيدا من قبل قوات الاحتلال، بإطلاق الرصاص على المواطنين، مما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين.