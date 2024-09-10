الأرصاد طقس شديد الحرارة والعظمى 48

(MENAFN
- Al-Anbaa)
توقعت إدارة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة لنهار اليوم الثلاثاء، والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 30 كم/ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .
أما ليلا سيكون الطقس حارا إلى مائل للحرارة والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة وتظهر بعض السحب المتفرقة .
ودرجة الحرارة العظمى المتوقعة 48 درجة مئوية اما الصغرى فتصل إلى 30 درجة مئوية.
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