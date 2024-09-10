التربية تدعو الإدارات المدرسية تجهيز التعليم عن بعد لاستخدامه وقت الحاجة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
عبدالعزيز الفضلي
دعا وكيل التعليم العام بالتكليف منصور الظفيري، الإدارات المدرسية الى تهيئة وتجهيز نظام التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025
.
وقال الظفيري في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وادارة التعليم الديني وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "في
ظل الجهود للاستعداد للعام الدراسي القادم 2025/2024 ، ولتهيئة نظام التعليم عن بعد لمعلمي
ومتعلمي مدارس وزارة التربية "تيمز" ولضمان الجاهزية الأمثل للعام الدراسي القادم دون
معوقات، برجاء التعميم على السادة مدراء المدارس ضرورة الالتزام بالتالي:
1. تحديث البيانات للمتعلمين في نظام سجل الطالب قبل إنشاء الفصول.
2. توزيع المتعلمين على الفصول "قوائم الفصول" في نظام سجل الطالب يكون بطريقة صحيحة "قائمة الطلبة، بيانات الفصول ،توزيع المتعلمين على الفصول".
3 توزيع الجدول الدراسي للمعلمين في نظام سجل الطالب، معلم المادة لكل فصل "قائمة المتعلمين، بيانات الفصول توزيع المعلمين على الفصول".
4. إدخال مباشرة العمل للمعلمين الجدد عن طريقة مدير المدرسة من خلال شاشات مباشرة العمل في سجل الطالب.
5 مراجعة مراقبة المرحلة التعليمية في حال عدم وجود بيانات المعلم مستمر في المدرسة بنظام سجل الطالب.
6. الايعاز لمراقبات المراحل التعليمية إتمام إجراءات النقل الداخلي وتحديد مركز العمل لجميع حالات النقل الخارجي، التثبيت الندب العودة من الاجازة، عدم وجود بيانات معلم مستمر في المدرسة وغيرها من الحالات.
آملين الانتهاء من كافة ما سبق ذكره قبل بدء دوام المتعلمين ليتسنى للجهة المعنية "إدارة
نظم المعلومات" تحديث البيانات على برنامج ميكروسوفت "تيمز" وتفعيل التعليم عن
بعد للمدارس وقت الحاجة لذلك.
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