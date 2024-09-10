التربية تدعو الإدارات المدرسية تجهيز التعليم عن بعد لاستخدامه وقت الحاجة

MENAFN - Al-Anbaa) عبدالعزيز الفضلي

دعا وكيل العام بالتكليف منصور الظفيري، الإدارات المدرسية الى تهيئة وتجهيز نظام التعليم عن بعد للعام الدراسي الجديد 2024 / 2025

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وقال الظفيري في كتاب وجهه للمناطق التعليمية وادارة التعليم الديني وتلقت "الأنباء" نسخة منه: "في

ظل الجهود للاستعداد للعام الدراسي القادم 2025/2024 ، ولتهيئة نظام التعليم عن بعد لمعلمي

ومتعلمي وزارة "تيمز" ولضمان الجاهزية الأمثل للعام الدراسي القادم دون

معوقات، برجاء التعميم على السادة مدراء المدارس ضرورة الالتزام بالتالي:

1. تحديث البيانات للمتعلمين في نظام سجل الطالب قبل إنشاء الفصول.

2. توزيع المتعلمين على الفصول "قوائم الفصول" في نظام سجل الطالب يكون بطريقة صحيحة "قائمة الطلبة، بيانات الفصول ،توزيع المتعلمين على الفصول".

3 توزيع الجدول الدراسي للمعلمين في نظام سجل الطالب، معلم المادة لكل فصل "قائمة المتعلمين، بيانات الفصول توزيع المعلمين على الفصول".

4. إدخال مباشرة العمل للمعلمين الجدد عن طريقة مدير المدرسة من خلال شاشات مباشرة العمل في سجل الطالب.

5 مراجعة مراقبة المرحلة التعليمية في حال عدم وجود بيانات المعلم مستمر في المدرسة بنظام سجل الطالب.

6. الايعاز لمراقبات المراحل التعليمية إتمام إجراءات النقل الداخلي وتحديد مركز العمل لجميع حالات النقل الخارجي، التثبيت الندب العودة من الاجازة، عدم وجود بيانات معلم مستمر في المدرسة وغيرها من الحالات.

آملين الانتهاء من كافة ما سبق ذكره قبل بدء دوام المتعلمين ليتسنى للجهة المعنية "إدارة

نظم المعلومات" تحديث البيانات على برنامج ميكروسوفت "تيمز" وتفعيل التعليم عن

بعد للمدارس وقت الحاجة لذلك.