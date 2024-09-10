سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 73 55 دولار

MENAFN - Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي1.09 دولار ليبلغ73.55 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل74.64 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 71.84دولار للبرميل في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط

1.04 دولار ليتحدد سعر التسوية عند

68.71 دولار.

وفي الولايات المتحدة أجلت شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة في خليج المكسيك أمس موظفيها وعلقت عمليات التنقيب مع اقتراب العاصفة الاستوائية (فرانسين) من جنوب الولايات المتحدة.

وتتخذ شركات شيفرون وإكسون موبيل وشل تدابير مثل إجلاء العمال من المنشآت المعرضة للخطر وتعليق أنشطة التنقيب وإغلاق بعض الآبار حيث يتقاطع مسار العاصفة المتوقع مع حقول تنتج يوميا نحو 125 ألف برميل من الخام و300 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتوقع (المركز الوطني الأمريكي للأعاصير) أن قوة (فرانسين) ستتحول إلى إعصار اليوم الثلاثاء قبل أن تصل إلى ساحل لويزيانا ويمثل ساحل الخليج حوالي 50 في المئة من الطاقة التكريرية للبلاد وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس حالة القوة القاهرة على العديد من شحنات النفط الخام التي يتم تحميلها من ميناء السدر مع تقلص إنتاج النفط بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط.

