سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 73 55 دولار

(MENAFN
- Al-Anbaa)
انخفض سعر برميل النفط الكويتي
1.09 دولار ليبلغ
73.55 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل
74.64 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.
وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 71.84دولار للبرميل في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط
1.04 دولار ليتحدد سعر التسوية عند
68.71 دولار.
وفي الولايات المتحدة أجلت شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة في خليج المكسيك أمس موظفيها وعلقت عمليات التنقيب مع اقتراب العاصفة الاستوائية (فرانسين) من جنوب الولايات المتحدة.
وتتخذ شركات شيفرون وإكسون موبيل وشل تدابير مثل إجلاء العمال من المنشآت المعرضة للخطر وتعليق أنشطة التنقيب وإغلاق بعض الآبار حيث يتقاطع مسار العاصفة المتوقع مع حقول تنتج يوميا نحو 125 ألف برميل من الخام و300 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.
وتوقع (المركز الوطني الأمريكي للأعاصير) أن قوة (فرانسين) ستتحول إلى إعصار اليوم الثلاثاء قبل أن تصل إلى ساحل لويزيانا ويمثل ساحل الخليج حوالي 50 في المئة من الطاقة التكريرية للبلاد وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
وفي ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس حالة القوة القاهرة على العديد من شحنات النفط الخام التي يتم تحميلها من ميناء السدر مع تقلص إنتاج النفط بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط.
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