Tuesday, 10 September 2024 03:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


سعر برميل النفط الكويتي ينخفض ليبلغ 73 55 دولار

9/10/2024 5:24:50 AM
(MENAFN- Al-Anbaa) انخفض سعر برميل النفط الكويتي
1.09 دولار ليبلغ
73.55 دولار للبرميل في تداولات يوم أمس الاثنين مقابل
74.64 دولار في تداولات يوم الجمعة الماضي وفقا للسعر المعلن من مؤسسة البترول الكويتية.

وفي الأسواق العالمية ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 78 سنتا ليتحدد سعر التسوية عند 71.84دولار للبرميل في حين ارتفع الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط
1.04 دولار ليتحدد سعر التسوية عند
68.71 دولار.

وفي الولايات المتحدة أجلت شركات النفط والغاز الأمريكية العاملة في خليج المكسيك أمس موظفيها وعلقت عمليات التنقيب مع اقتراب العاصفة الاستوائية (فرانسين) من جنوب الولايات المتحدة.

وتتخذ شركات شيفرون وإكسون موبيل وشل تدابير مثل إجلاء العمال من المنشآت المعرضة للخطر وتعليق أنشطة التنقيب وإغلاق بعض الآبار حيث يتقاطع مسار العاصفة المتوقع مع حقول تنتج يوميا نحو 125 ألف برميل من الخام و300 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي.

وتوقع (المركز الوطني الأمريكي للأعاصير) أن قوة (فرانسين) ستتحول إلى إعصار اليوم الثلاثاء قبل أن تصل إلى ساحل لويزيانا ويمثل ساحل الخليج حوالي 50 في المئة من الطاقة التكريرية للبلاد وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي ليبيا أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أمس حالة القوة القاهرة على العديد من شحنات النفط الخام التي يتم تحميلها من ميناء السدر مع تقلص إنتاج النفط بسبب الخلافات السياسية بين الأطراف الليبية بشأن البنك المركزي وإيرادات النفط.

MENAFN10092024000130011022ID1108656224

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث