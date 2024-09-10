الاحتلال يعتقل 14 مواطنا من الضفة

(MENAFN
- Palestine News Network
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رام الله/PNN- اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيليّ منذ مساء أمس وحتّى صباح اليوم الثلاثاء (14) مواطنًا على الأقل من الضّفة، بينهم والدة شهيد، وفتاة، بالإضافة إلى طفل ومعتقلون سابقون.
وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، بان عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، وبيت لحم، وجنين، ونابلس، ورام الله، رافقها عمليات تنكيل واعتداءات، وتهديدات بحقّ المعتقلين وعائلاتهم، إلى جانب عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين.
يُشار إلى أن قوات الاحتلال اعتقلت أكثر من 10 آلاف و600 مواطن من الضّفة بما فيها القدس، منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل على أبناء شعبنا.
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