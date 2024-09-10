الاحتلال يهدم منزلا وبئر ماء وجدرانا استناديا في يطا جنوب الخليل

MENAFN - Palestine News ) الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا وبئر ماء وجدرانا استنادية جنوب شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.

وذكر الناشط ضد الاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل أسامة مخامرة لـلوكالة الرسمية، ان قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت منطقة الخالدية التابعة لبلدة الكرمل شرق يطا، وهدمت منزلا وبئر ماء وجدرانا استنادية، وأعطبت خزانات ماء، تعود ملكيتهم للمواطن أسامة غانم أحمد أبو عرام.



وأوضح ان مساحة المنزل تبلغ 170 مترا مربعا، وكان من المفترض أن يتزوج فيه مالكه الأسبوع المقبل.