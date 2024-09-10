الاحتلال يهدم منزلا وبئر ماء وجدرانا استناديا في يطا جنوب الخليل

(MENAFN
- Palestine News Network
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الخليل/PNN- هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلا وبئر ماء وجدرانا استنادية جنوب شرق بلدة يطا، جنوب الخليل.
وذكر الناشط ضد الاستيطان في مسافر يطا جنوب الخليل أسامة مخامرة لـلوكالة الرسمية، ان قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية داهمت منطقة الخالدية التابعة لبلدة الكرمل شرق يطا، وهدمت منزلا وبئر ماء وجدرانا استنادية، وأعطبت خزانات ماء، تعود ملكيتهم للمواطن أسامة غانم أحمد أبو عرام.
وأوضح ان مساحة المنزل تبلغ 170 مترا مربعا، وكان من المفترض أن يتزوج فيه مالكه الأسبوع المقبل.
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