الإحصاء: تراجع حاد في رخص البناء بنسبة 34% خلال الربع الثاني 2024

MENAFN - Palestine News ) رام الله/PNN- قال الجهاز المركزي للإحصاء، إن تراجعا حادا سجل في رخص البناء الصادرة في فلسطين بنسبة 34% خلال الربع الثاني 2024، مقارنة بالربع المناظر من العام 2023، نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر على شعبنا.

وأوضح الإحصاء في بيان، صدر اليوم الثلاثاء، أن عدد الرخص الصادرة في فلسطين خلال الربع الثاني من العام 2024 انخفض بنسبة 2% مقارنة بالربع الاول من العام 2024، حيث لم يتم إصدار أي رخصة بناء في قطاع غزه خلال نفس الفترة.



كما سجل عدد الرخص الصادرة في فلسطين انخفاضاً قدره 34% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023، حيث انخفضت عدد رخص الأبنية الجديدة بنسبة 1% مقارنة بالربع الأول من العام 2024، وانخفضت بنسبة 39% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023.

وبلغ عدد رخص الأبنـية الصادرة للمباني السكنيـة وغير السكنيـة 1,591 رخصة خلال الربع الثاني من العام 2024، منها 895 رخصة أبنية جديدة. فيما

بلغ مجموع مساحة الأبنية (سكني وغير سكني) 790 ألف متر مربع، منها 620 ألف متر مربع مساحة الأبنية الجديدة و170 ألف متر مربع مساحة الأبنية القائمة.

كما بلغ عدد الوحدات السكنية المرخصة 3,370 وحدة سكنيـة مساحاتها 569 ألف متر مربع، منها 2,569 وحدة سكنية جديدة مساحتها 440 ألف متر مربع، و801 وحدات سكنية قائمة مجموع مساحاتها 129 ألف متر مربع.

وقد سجل عدد الوحدات السكنية الجديدة انخفاضاً بنسبة 6% خلال الربع الثاني من العام 2024 مقارنة بالربع الأول من العام 2024، وبنسبة 37% مقارنة بالربع المناظر من العام 2023.