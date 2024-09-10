غوتيريش: الموت والدمار في قطاع غزة أسوأ ما شاهدته طيلة ولايتي

(MENAFN
- Palestine News Network
)
نيويورك/PNN- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الدمار والموت" في قطاع غزة، هو "أسوأ" ما شاهده طيلة ولايته بمنصبه الحالي الذي تولاه عام 2017.
وأضاف، في حوار صحفي، أن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف إطلاق نار محتمل في غزة، مذكرا بوجود "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة" في الشرق الأوسط (UNTSO).
ولفت إلى أن قبول إسرائيل بهذا العرض "احتمال ضعيف"، لذا فإنه وصف انخراط الأمم المتحدة بأي دور في مستقبل غزة بـ "غير الواقعي".
وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار الفوري بغزة.
وتابع: "لم أشهد أبدا مثل هذا المستوى من الموت والدمار الذي نشهده في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية".
وأكد أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأنه "لا بديل آخر" له.
MENAFN10092024000205011050ID1108656183
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.