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غوتيريش: الموت والدمار في قطاع غزة أسوأ ما شاهدته طيلة ولايتي

9/10/2024 5:18:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) نيويورك/PNN- قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إن "الدمار والموت" في قطاع غزة، هو "أسوأ" ما شاهده طيلة ولايته بمنصبه الحالي الذي تولاه عام 2017.

وأضاف، في حوار صحفي، أن الأمم المتحدة عرضت مراقبة أي وقف إطلاق نار محتمل في غزة، مذكرا بوجود "هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة" في الشرق الأوسط (UNTSO).

ولفت إلى أن قبول إسرائيل بهذا العرض "احتمال ضعيف"، لذا فإنه وصف انخراط الأمم المتحدة بأي دور في مستقبل غزة بـ "غير الواقعي".

وشدد أمين عام الأمم المتحدة على ضرورة وأهمية وقف إطلاق النار الفوري بغزة.

وتابع: "لم أشهد أبدا مثل هذا المستوى من الموت والدمار الذي نشهده في غزة خلال الأشهر القليلة الماضية".

وأكد أن حل الدولتين هو "السبيل الوحيد" لإنهاء الصراع الإسرائيلي الفلسطيني وأنه "لا بديل آخر" له.

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