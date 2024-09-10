الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

(MENAFN
- Palestine News Network
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الأغوار/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.
وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على الحاجز، منذ صباح اليوم، وتعمل على إعاقة حركة المركبات المتجهة إلى الأغوار، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه التشديدات كبيرة جدا، لدرجة أن 6 مركبات فقط اجتازت الحاجز باتجاه الأغوار خلال ساعتين.
ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدات كبيرة من قوات الاحتلال التي تعمل على إغلاقه بين الحين والآخر، وتعمل على إعاقة حركة المرور عبره من وإلى الأغوار الشمالية، ما تسبب في إعاقة وتأخير عمل المزارعين في أراضيهم، وخسائر كبيرة لهم، بسبب صعوبة إخراج المنتجات الزراعية إلى الأسواق.
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