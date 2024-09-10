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الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز تياسير شرق طوباس

9/10/2024 5:18:04 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) الأغوار/PNN- شددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إجراءاتها العسكرية على حاجز تياسير العسكري شرق طوباس.

وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال شددت إجراءاتها على الحاجز، منذ صباح اليوم، وتعمل على إعاقة حركة المركبات المتجهة إلى الأغوار، ما تسبب في أزمة مرورية خانقة.

وأضافت المصادر ذاتها، أن هذه التشديدات كبيرة جدا، لدرجة أن 6 مركبات فقط اجتازت الحاجز باتجاه الأغوار خلال ساعتين.

ويشهد الحاجز منذ أشهر تشديدات كبيرة من قوات الاحتلال التي تعمل على إغلاقه بين الحين والآخر، وتعمل على إعاقة حركة المرور عبره من وإلى الأغوار الشمالية، ما تسبب في إعاقة وتأخير عمل المزارعين في أراضيهم، وخسائر كبيرة لهم، بسبب صعوبة إخراج المنتجات الزراعية إلى الأسواق.

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