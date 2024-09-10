لابيد يعتبر وقف الحرب على غزة مصلحة سياسية وأمنية لإسرائيل

MENAFN - Palestine News ) الداخل المحتل/PNN- قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إن وقف الحرب على قطاع غزة من أجل إعادة ترتيب الصفوف "مصلحة وأمنية لإسرائيل".

لابيد صرح بذلك لهيئة البث العبرية الرسمية، الثلاثاء، دون أن يوضح ما إذا كان يقصد وقفا مؤقتا للحرب أم وقفا دائما.

لكنه يطالب عامة حكومة رئيس الوزراء بنيامين بإبرام تبادل أسرى مع حركة "حماس" تعيد الإسرائيليين المحتجزين من غزة، وتنهي الحرب على القطاع.

وواصل لابيد في تصريحاته اليوم هجومه على نتنياهو، وحمّله مجددا الفشل في التعامل مع هجمات 7 أكتوبر/تشرين الأول على القواعد العسكرية والمستوطنات المحاذية لقطاع غزة.

وقال إن "حماس مسؤولة" عن ما وصفه بـ"مجزرة السابع من أكتوبر"، لكن نتنياهو "يتحمل المسؤولية عن الاخفاقات التي سبقت ذلك"، في إشارة إلى الفشل الاستخباراتي في التنبؤ بالهجوم والاستعداد له.

ويرفض نتنياهو تحمل أي مسؤولية عن هجوم 7 أكتوبر الذي فاجأت فيه فصائل فلسطينية بينها "حماس"، إسرائيل.

وقالت الفصائل آنذاك، إنها شنت الهجوم بغرض "إنهاء الحصار الإسرائيلي الجائر على غزة (المستمر منذ 18 عاما) وإفشال مخططات إسرائيل لتصفية القضية الفلسطينية وفرض سيادتها على المسجد الأقصى".

ويتمسك نتنياهو بالبقاء في "محور فيلادلفيا" بين غزة ومصر شرطا للموافقة على صفقة لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع "حماس"، وسط اتهامات له من قبل سياسيين وإعلاميين بعرقلة الصفقة خوفا من انهيار حكومته.

وبدعم أمريكي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر حربا مدمرة على غزة خلفت نحو 136 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

وفي استهانة بالمجتمع الدولي، تواصل إسرائيل الحرب متجاهلة قرار مجلس الأمن الدولي بوقفها فورا، وأوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير لمنع أعمال الإبادة الجماعية ولتحسين الوضع الإنساني الكارثي بغزة.