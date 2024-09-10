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أهالي الزرقاء يتوجهون إلى صناديق الاقتراع لاختيار نوابهم

9/10/2024 5:02:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمود الشرعان

يتجه الناخبون في محافظة الزرقاء، في هذه اللحظات، لانتخاب 10 مرشحين لتمثيلهم في مجلس النواب، إضافة لاختيار القوائم الحزبية التي ستفرز 41 نائبًا.
ويتنافس في الزرقاء 99 مرشحًا ضمن 11 قائمة محلية من أجل الوصول لـ 10 مقاعد في مجلس النواب من ضمنها 3 مقاعد كوتا: مقعد مسيحي، وآخر شيشاني/ شركسي، وثالث للمرأة.

وحسب أرقام الهيئة المستقلة للانتخاب، يبلغ عدد من يحق لهم الانتخاب في الزرقاء (730,556) ناخباً وناخبة، منهم (374,633) إناث، و(355923) ذكور، وموزعين على ثلاثة ألوية وثلاثة أقضية، هي لواء القصبة، لواء الرصيفة، ولواء الهاشمية، وقضاء الظليل، قضاء بيرين، وقضاء الأزرق.

ويتوزع الناخبون في المحافظة على 116 مركزا جاهزة، فيما خصص 10 مراكز لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بالتعاون مع المجلس الأعلى لحقوق ذوي الإعاقة إضافة إلى تعيين باحث قانوني في كل دائرة انتخابية لاستقبال الشكاوى ومتابعة الممارسات غير القانونية، وتحويلها إلى القضاء النظامي إذا لزم الأمر.

وتوقع ناخبون في حديث مع "الغد"، أن تتشابه أو تزيد نسبة المشاركة مع سابقتها قبل 4 أعوام، إذ ستتراوح بين 25% إلى 30% على مستوى المحافظة.

وترتفع نسبة التصويت في الأطراف عن المركز أو القصبة، ما يعني أن العتبة الانتخابية للقوائم الفائزة ستكون بنحو 12 ألف صوت، وحسب الأرقام المتوقعة فإن من 6 الى 7 قوائم من أصل 11، تتقاسم المقاعد العشرة للمحافظة، بما فيها المخصصة للكوتا.









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