Tuesday, 10 September 2024 02:58 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


26 مركز اقتراع تفتح أبوابها لأهالي العقبة

9/10/2024 5:02:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد الرواشدة
بدأت عملية الاقتراع في مدينة العقبة من خلال توافد الناخبين والناخبات لاختيار من سيمثلهم في مجلس النواب العشرين وذلك بعد فتح الصناديق في جميع مراكز الاقتراع في العقبة من قبل كوادر الهيئة المستقلة للانتخابات.
ويبلغ عدد مركز اقتراع في العقبة 26 مركزا تضم 125 صندوقا من ضمنها 3 مراكز اقتراع لذوي الاحتياجات الخاصة حتي يتمكنوا من المشاركة في الانتخابات النيابية لاختيار من يمثلهم في مجلس النواب العشرين.

وينافس في دائرة العقبة الانتخابية التي خصص لها مقعدي تنافس ومقعد للمرأة 26 مرشحا ومترشحة تضم 9 قوائم انتخابية.

MENAFN10092024000072011014ID1108656006

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث