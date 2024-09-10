13.54 % نسبة الاقتراع في المفرق حتى الساعة 11
التاريخ
9/10/2024 5:02:41 AM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
سجلت دائرة
المفرق الانتخابية نسبة اقتراع بلغت 13.54% حتى الساعة 11 صباحاً اليوم، حيث يتوجه
الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عام 2024.
وتأتي هذه
النسبة وسط توقعات بأن يشهد اليوم تزايداً في أعداد المقترعين خلال الساعات
القادمة.
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