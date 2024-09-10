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13.54 % نسبة الاقتراع في المفرق حتى الساعة 11

9/10/2024 5:02:41 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) سجلت دائرة المفرق الانتخابية نسبة اقتراع بلغت 13.54% حتى الساعة 11 صباحاً اليوم، حيث يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع للمشاركة في انتخابات عام 2024.
وتأتي هذه النسبة وسط توقعات بأن يشهد اليوم تزايداً في أعداد المقترعين خلال الساعات القادمة.

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