قطاع إدارة الفعاليات في المملكة من 2.38 مليار دولار هذا العام إلى 3.45 مليار دولار عام 2029

وقال عمّار داغينوالا، مدير معرض السعودية للفعاليات: "يُعدّ معرض السعودية للفعاليات 2024 الحدث الأكبر في تقويم قطاع صناعة الفعاليات السنوي. وتتيح نسخة هذا العام فرصة فريدة للتواصل والابتكار وتشكيل مستقبل القطاع معاً. نحن ندعو المشاركين ليس فقط للحضور ولكن ليكونوا جزءاً من قصّة النجاح برمّتها".

تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.