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قطاع إدارة الفعاليات في المملكة من 2.38 مليار دولار هذا العام إلى 3.45 مليار دولار عام 2029

9/10/2024 4:57:55 AM
(MENAFN- AETOSWire) من المتوقّع أن ينمو قطاع إدارة الفعاليات في المملكة من 2.38 مليار دولار أميركي في عام 2024 إلى 3.45 مليار دولار أميركي في عام 2029، بمعدّل نمو سنوي مركّب يبلغ 9.49% خلال الفترة المتوقّعة، بحسب تقرير لـ"موردور إنتليجينس" (Mordor Intelligence).

وتتراوح الفعاليات الكبرى في المملكة، على سبيل المثال لا الحصر، من مهرجان "مدل بيست" (MDL Beast) -المنصّة الموسيقيّة الأشهر في الشرق الأوسط والتي تثري المشهد الفنّي للمنطقة عبر المهرجان الموسيقي "ساوند ستورم" ومؤتمر "اكس بي" والعديد من الفعاليات- ومؤتمر "ليب" (LEAP)‏ -المؤتمر التقني الدولي السنوي الذي يُقام في مدينة الرياض، ويُعدّ الحدث أضخم مؤتمر ومعرض تقني من نوعه يهتم بمستقبل التقنيات ودورها في ازدهار البشريّة- إلى موسم الرياض ومهرجان البحر الأحمر السينمائي وفورمولا 1. كما تستعد المملكة لاستضافة فعاليات دوليّة بارزة مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034، ممّا يعزّز مكانتها كمركز حيوي للفعاليات العالميّة.

كما تشهد دول مجلس التعاون الخليجي أيضاً نموّاً سريعاً كمركز رئيسي لقطاع صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض (MICE)، مع تطورات ملحوظة من المتوقّع أن تشكّل مستقبل هذا القطاع في السنوات القادمة. ويُعتبر النمو الهائل لهذا القطاع في المملكة دليلاً على ريادتها الإقليميّة.

برزت مُدن الرياض وجدّة والدمام كعواصم رئيسيّة لهذا القطاع، مع مرافق عالميّة المستوى، ممّا يجعلها تنافس مراكز الفعاليات التقليديّة في المنطقة مثل دبي والدوحة. ويعزو الخبراء هذا الازدهار إلى عدّة عوامل، بدءاً من سياسة "الأبواب المفتوحة" التي تنتهجها الحكومة، مروراً بالاستثمارات الضخمة في قطاعي الضيافة والسفر، وصولاً إلى دمج الفعاليات الحيّة مع المنصات التكنولوجيّة التي وسّعت من مدى انتشار الفعاليات وزيادة التفاعل معها.

تستضيف الرياض معرض السعودية للفعاليات 2024، الذي سيجمع ما يزيد على 4500 محترف في قطاع صناعة الفعاليات والترفيه، وقطاع صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، على مدى يومين للتواصل وتبادل الأفكار. سيُقام المعرض يومي 11 و12 سبتمبر في فندق ماندارين أورينتال الفيصليّة بالرياض، وسيعرض أحدث المنتجات والتقنيات والخدمات في قطاع صناعة الاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والمعارض، بمشاركة ما يزيد على 100 عارض من أكثر من 30 دولة.

وسيتضمّن المعرض أكثر من 30 ندوة تفاعليّة مجانيّة، يشارك فيها 60 من كبار القادة والمفكرين العالميين والإقليميين.


وقال عمّار داغينوالا، مدير معرض السعودية للفعاليات: "يُعدّ معرض السعودية للفعاليات 2024 الحدث الأكبر في تقويم قطاع صناعة الفعاليات السنوي. وتتيح نسخة هذا العام فرصة فريدة للتواصل والابتكار وتشكيل مستقبل القطاع معاً. نحن ندعو المشاركين ليس فقط للحضور ولكن ليكونوا جزءاً من قصّة النجاح برمّتها".


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