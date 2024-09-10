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نائب وزير الخارجية يشارك في اجتماع الدورة الـ 161 للمجلس الوزاري لدول الخليج

9/10/2024 4:50:33 AM
(MENAFN- Al Watan) نيابةً عن وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله ، شارك نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي ، في اجتماع الدورة الـ 161 للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك برئاسة معالي الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر (رئيس الدورة الحالية)، في مقر الأمانة العامة لدول الخليج في العاصمة الرياض.
وجرى خلال الاجتماع استعراض مسيرة العمل الخليجي المشترك، ومناقشة آخر تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة ومدينة رفح، وأهمية الوقف الفوري لإطلاق النار، وضمان تأمين الممرات الإغاثية لإيصال المساعدات الإنسانية.
حضر الاجتماع, وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة المشرف العام على وكالة الدبلوماسية العامة الدكتور عبدالرحمن الرسي.

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