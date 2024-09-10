فوري تستحوذ على 80% من مبنى سفريكو الإداري بالقرية الذكية - جريدة البورصة

MENAFN - Al-Borsa News) وقعت شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، اتفاقية مع شركة“سفريكو للاستثمار العقاري”، للاستحواذ على نسبة 80% من مبنى سفريكو الإداري بالقرية الذكية.

وأضافت الشركة أن“سفريكو للاستثمار” متخصصة في توفير مساحات بنائية إدارية.

موضوعاتالأحد.. إجازة رسمية بالبورصة بمناسبة المولد النبوي ترتفع 0.4% في المستهل بتداولات 400 مليون جنيه “إي فاينانس” تقترح توزيع 19.7 قرشًا للسهم

وأوضحت الشركة، أن المبنى الإداري لا يمثل 10% من حقوق الملكية للشركة طبقًا لآخر القوائم المالية وبذلك لاينطبق عليها إعداد دراسة عن السعر العادل للأصول محل الشراء المعدة بواسطة مستشار مالي مستقل.

وتضاعفت أرباح شركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل 685.9 مليون جنيه، مقارنة بربح 324.8 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 2.29 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.44 مليار جنيه خلال النصف الأول من 2023.

وخفضت شركة“لينك هولدكو بي في”، حصتها في رأسمال شركة“فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية” من 5.09% إلى 4.99%.

وباعت لينك هولدكو 3.92 مليون سهم من رأسمال فوري بقيمة إجمالية للصفقة 20.66 مليون جنيه بمتوسط سعر بيع للسهم الواحد 6.09 جنيه للسهم.

وتضاعفت أرباح شركة“فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية” 1.35 مرة خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 333.7 مليون جنيه، مقارنة بربح 142 مليون جنيه خلال نفس الفترة من عام 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل إلى 1.09 مليار جنيه، مقابل 675.7 مليون جنيه خلال الربع نفسه من 2023.

وكانت قررت الجمعية العامة العادية لشركة فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، عدم توزيع أرباح على المساهمين والاكتفاء بتوزيع حصة العاملين بالشركة عن العام الماضي، وترحيل باقي الأرباح المستحقة للمساهمين.

واعتمدت العمومية تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والقوائم المالية للعام الماضي.



