نمو الصادرات الصينية بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام - جريدة البورصة

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الصادرات الصينية بوتيرة كبيرة في أغسطس، فاقت زيادة الواردات خلال نفس الفترة، الأمر الذي يرجح تكثيف الشركات في بكين صادراتها في الوقت الراهن خشية تصاعد التوترات التجارية العالمية، وفي ظل ضعف الطلب المحلي.
وأظهرت بيانات صدرت عن إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء، نمو صادرات ثاني أكبر اقتصادات العالم -المقومة بالدولار- بنسبة 8.7% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بتوقعات ارتفاعها 6.5%، لتسجل أعلى وتيرة للزيادة منذ مارس 2023.
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وفي المقابل، زادت الواردات بنسبة 0.5% فقط خلال نفس الفترة مقارنة مع ارتفاعها 7.2% في يوليو، والتوقعات عند 2%.
وكانت صادرات الصين للاتحاد الأوروبي هي الأعلى نمواً من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال الشهر الماضي، إذ صعدت بنسبة 13% بحسب ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.
وقفزت صادرات الصين من السيارات بنحو 40% في أغسطس لتسجل 610 آلاف مركبة، والسفن بنسبة 40%، والجوالات الذكية 6.7%، وفي حين قفزت صادرات الرقائق المتكاملة 18%، زادت الواردات منها 11%.
وشهدت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة زيادة بنسبة 1% فقط في ظل القيود المفروضة من قبل الحكومة، مقابل هبوط وارداتها 12% على أساس سنوي في أغسطس.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655920
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