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نمو الصادرات الصينية بأكبر وتيرة منذ أكثر من عام - جريدة البورصة

9/10/2024 4:50:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت الصادرات الصينية بوتيرة كبيرة في أغسطس، فاقت زيادة الواردات خلال نفس الفترة، الأمر الذي يرجح تكثيف الشركات في بكين صادراتها في الوقت الراهن خشية تصاعد التوترات التجارية العالمية، وفي ظل ضعف الطلب المحلي.

وأظهرت بيانات صدرت عن إدارة الجمارك الصينية اليوم الثلاثاء، نمو صادرات ثاني أكبر اقتصادات العالم -المقومة بالدولار- بنسبة 8.7% على أساس سنوي في أغسطس مقارنة بتوقعات ارتفاعها 6.5%، لتسجل أعلى وتيرة للزيادة منذ مارس 2023.

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وفي المقابل، زادت الواردات بنسبة 0.5% فقط خلال نفس الفترة مقارنة مع ارتفاعها 7.2% في يوليو، والتوقعات عند 2%.

وكانت صادرات الصين للاتحاد الأوروبي هي الأعلى نمواً من بين الشركاء التجاريين الرئيسيين خلال الشهر الماضي، إذ صعدت بنسبة 13% بحسب ما نقلت شبكة“سي إن بي سي”.

وقفزت صادرات الصين من السيارات بنحو 40% في أغسطس لتسجل 610 آلاف مركبة، والسفن بنسبة 40%، والجوالات الذكية 6.7%، وفي حين قفزت صادرات الرقائق المتكاملة 18%، زادت الواردات منها 11%.

وشهدت صادرات الصين من المعادن الأرضية النادرة زيادة بنسبة 1% فقط في ظل القيود المفروضة من قبل الحكومة، مقابل هبوط وارداتها 12% على أساس سنوي في أغسطس.


المصدر:

MENAFN10092024000202011048ID1108655920

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