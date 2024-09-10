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إي فاينانس تقترح توزيع 19.7 قرشًا للسهم - جريدة البورصة

9/10/2024 4:50:24 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) اقترح مجلس إدارة شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، إجراء توزيعات نقدية للمساهمين بقيمة 19.7 قرشًا عن النصف الأول من العام الجاري.

ويتضمن المقترح توزيع كوبون نقدي قدره 0.197 جنيه للسهم، على أن يتم عرض المقترح على الجمعية العامة العادية لاعتماده.

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وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 8% خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 784.6 مليون جنيه، مقارنة بربح 726.1 مليون جنيه خلال نفس الفترة من 2023.

وزاد إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 2.28 مليار جنيه، مقابل إيرادات 1.73 مليار جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

ارتفعت أرباح شركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، بنسبة 65.4% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل 472.3 مليون جنيه، مقارنة بربح 285.5 مليون جنيه بالفترة المقارنة من 2023.

وزادت إيرادات الشركة خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري لتصل 1.14 مليار جنيه، مقابل إيرادات 767.9 مليون جنيه في الفترة المقارنة من العام الماضي.

وكانت أقرت الجمعية العامة العادية لشركة إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية، زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من خلال توزيعات مجانية.

وقررت العمومية استخدام 231.1 مليون جنيه من الاحتياطيات الظاهرة في القوائم المالية 2023 لزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 924.4 مليون جنيه إلى 1.1 مليار جنيه.

وبزيادة قدرها 231.1 مليون جنيه موزعة على 462.2 مليون سهم بقيمة اسمية 50 قرشًا توزيع على المساهمين كأسهم مجانية بواقع سهم مجاني لكل 4 أسهم.

وارتفعت أرباح شركة“إي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية”، بنسبة 56.4% خلال العام الماضي، لتصل 1.267 مليار جنيه، مقارنة بربح 809.7 مليون جنيه في العام الأسبق.

وزادت إيرادات الشركة خلال العام الماضي لتصل 3.9 مليار جنيه، مقابل إيرادات 2.64 مليار جنيه في 2022.


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