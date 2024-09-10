830 ألف دولار حصيلة السويس الجديدة من تخصيص الأراضى بالدولار

MENAFN - Al-Borsa News) بلغت قيمة الأراضى التى تم تخصيصها بآلية السداد بالدولار فى مدينة السويس الجديدة نحو 830 ألف دولار أمريكى منذ بداية عام 2024.

وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن عدد طلبات المستثمرين التى صدر لها قرار التخصيص وفقًا لآلية السداد بالدولار فى مدينة السويس الجديدة بلغ 4 طلبات خلال أول 5 شهور من العام الجارى.

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وأوضحت المصادر، أن جهاز مدينة السويس الجديدة انتهى من تخصيص أراض لـ 4 طلبات بإجمالى مساحة نحو 25.6 ألف متر مربع.

وأضافت المصادر، أنه تم تسليم 3 قطع أراض منها وجار تسليم القطعة الرابعة، وذلك بأنشطة صناعية مواد بناء وصناعات كيماوية.

وقالت المصادر، إن إجمالى القيمة البيعية للأراضى التى تم تخصيصها نحو 24.9 مليون جنيه، ما يعادل نحو 830 ألف دولار، حيث تم طرح الأرض وفقًا لسعر 30 جنيها للدولار، وذلك قبل تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى وزيادة سعر الدولار إلى أكثر من 48.5 جنيه حاليًا.

وأوضحت المصادر، أن جهاز مدينة السويس الجديدة تلقى 16 طلبًا من المستثمرين لتخصيص أراض بالدولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى.

وأضافت أن أغلب الطلبات كانت قبل قرار الإيقاف المؤقت لتخصيص الأراضى بآلية السداد بالدولار لحين تعديل بعض البنود، فيما عدا طلبًا واحد تم التقدم به منذ فترة قريبة.