830 ألف دولار حصيلة السويس الجديدة من تخصيص الأراضى بالدولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) بلغت قيمة الأراضى التى تم تخصيصها بآلية السداد بالدولار فى مدينة السويس الجديدة نحو 830 ألف دولار أمريكى منذ بداية عام 2024.
وقالت مصادر لـ”البورصة”، إن عدد طلبات المستثمرين التى صدر لها قرار التخصيص وفقًا لآلية السداد بالدولار فى مدينة السويس الجديدة بلغ 4 طلبات خلال أول 5 شهور من العام الجارى.
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وأوضحت المصادر، أن جهاز مدينة السويس الجديدة انتهى من تخصيص أراض لـ 4 طلبات بإجمالى مساحة نحو 25.6 ألف متر مربع.
وأضافت المصادر، أنه تم تسليم 3 قطع أراض منها وجار تسليم القطعة الرابعة، وذلك بأنشطة صناعية مواد بناء وصناعات كيماوية.
وقالت المصادر، إن إجمالى القيمة البيعية للأراضى التى تم تخصيصها نحو 24.9 مليون جنيه، ما يعادل نحو 830 ألف دولار، حيث تم طرح الأرض وفقًا لسعر 30 جنيها للدولار، وذلك قبل تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى وزيادة سعر الدولار إلى أكثر من 48.5 جنيه حاليًا.
وأوضحت المصادر، أن جهاز مدينة السويس الجديدة تلقى 16 طلبًا من المستثمرين لتخصيص أراض بالدولار خلال الـ5 أشهر الأولى من العام الجارى.
وأضافت أن أغلب الطلبات كانت قبل قرار الإيقاف المؤقت لتخصيص الأراضى بآلية السداد بالدولار لحين تعديل بعض البنود، فيما عدا طلبًا واحد تم التقدم به منذ فترة قريبة.
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