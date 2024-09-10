900 مليون جنيه ميزانية السادات العام المالى الجارى

MENAFN - Al-Borsa News) قال المهندس حسام الحامولى، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص 900 مليون جنيه ضمن ميزانية المدينة خلال العام المالى الجارى.

أضاف الحامولى لـ”البورصة”، أن الميزانية سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات متنوعة بالمدينة ، ما بين مشروعات سكنية، وزراعية، وخدمية، وصحية، ومرافق، وكهرباء، فضلا عن مشروعات الطرق والكبارى.

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وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانا لصالح شركة“كى بى إى” القطرية لتنفيذ مشروع سكنى متكامل وذلك بآلية التخصيص الفورى.

وقال إن الشركة القطرية حصلت على جميع الموافقات والقرار الوزارى خلال الشهر الماضى، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.

وأضاف أن“المجتمعات العمرانية” خصصت قطعة أرض لصالح شركة“الخليل” السعودية بمساحة 25 فدانا، لتنفيذ مجمع سكنى بالمدينة، موضحا أنه تم استخراج القرار الوزارى واستلام الأرض والبدء فى أعمال التنفيذ خلال الشهر الماضى.

وأكد أن مدينة السادات تعد من المدن الجاذبة للاستثمار، ويتوافر بها فرص استثمارية واعدة، والتى تعد عنصر جذب للشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، موضحًا أن الهيئة تعرض كل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة على موقعها الإلكترونى كل شهر.

وأشار إلى أنه جارى تنفيذ المرحلة الخامسة بمشروع“سكن لكل المصريين” بالمدينة، وتخطت نسبة الإنجاز بالمشروع 96%، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه وتسليمه بنهاية العام الجارى.

وقال إنه جارى تنفيذ مجمعين سكنيين بحى الفردوس وحى النور بالمدينة، وتتراوح مساحة كل مجمع من 200 إلى 300 فدان، وجارى تنفيذ وحدة صحية داخل كل مجمع بمساحة 1500 متر، مجهزة بالكامل للسكان المقيمين داخل المجمع.

وأضاف الحامولى، أن مدينة السادات تضم محفظة أراض كبيرة تصلح لجميع المشروعات الصناعية، والخدمية، والتجارية، والسكنية والترفيهية والطبية.

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