900 مليون جنيه ميزانية السادات العام المالى الجارى

(MENAFN
- Al-Borsa News) قال المهندس حسام الحامولى، معاون رئيس جهاز تنمية مدينة السادات، إن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص 900 مليون جنيه ضمن ميزانية المدينة خلال العام المالى الجارى.
أضاف الحامولى لـ”البورصة”، أن الميزانية سيتم توجيهها لتنفيذ مشروعات متنوعة بالمدينة ، ما بين مشروعات سكنية، وزراعية، وخدمية، وصحية، ومرافق، وكهرباء، فضلا عن مشروعات الطرق والكبارى.
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وأوضح أن هيئة المجتمعات العمرانية وافقت على تخصيص قطعة أرض بمساحة 50 فدانا لصالح شركة“كى بى إى” القطرية لتنفيذ مشروع سكنى متكامل وذلك بآلية التخصيص الفورى.
وقال إن الشركة القطرية حصلت على جميع الموافقات والقرار الوزارى خلال الشهر الماضى، لافتا إلى أنه من المخطط الانتهاء من تنفيذ المشروع وتسليمه خلال 3 سنوات من تاريخ استلام قطعة الأرض.
وأضاف أن“المجتمعات العمرانية” خصصت قطعة أرض لصالح شركة“الخليل” السعودية بمساحة 25 فدانا، لتنفيذ مجمع سكنى بالمدينة، موضحا أنه تم استخراج القرار الوزارى واستلام الأرض والبدء فى أعمال التنفيذ خلال الشهر الماضى.
وأكد أن مدينة السادات تعد من المدن الجاذبة للاستثمار، ويتوافر بها فرص استثمارية واعدة، والتى تعد عنصر جذب للشركات والمستثمرين المصريين والأجانب، موضحًا أن الهيئة تعرض كل الفرص الاستثمارية المتاحة بالمدينة على موقعها الإلكترونى كل شهر.
وأشار إلى أنه جارى تنفيذ المرحلة الخامسة بمشروع“سكن لكل المصريين” بالمدينة، وتخطت نسبة الإنجاز بالمشروع 96%، ومن المخطط الانتهاء من تنفيذه وتسليمه بنهاية العام الجارى.
وقال إنه جارى تنفيذ مجمعين سكنيين بحى الفردوس وحى النور بالمدينة، وتتراوح مساحة كل مجمع من 200 إلى 300 فدان، وجارى تنفيذ وحدة صحية داخل كل مجمع بمساحة 1500 متر، مجهزة بالكامل للسكان المقيمين داخل المجمع.
وأضاف الحامولى، أن مدينة السادات تضم محفظة أراض كبيرة تصلح لجميع المشروعات الصناعية، والخدمية، والتجارية، والسكنية والترفيهية والطبية.
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