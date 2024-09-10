الشمس للمقاولات تنفذ وحدات فى مزارين العلمين بقيمة 365 مليون جنيه

MENAFN - Al-Borsa News) تعاقد جهاز مدينة العلمين الجديدة مع شركة الشمس للمقاولات، لتنفيذ أعمال مقاولات بقيمة 365 مليون جنيه تتضمن إنشاء 49 فيلا واستوديو بمشروع“مزارين”.

قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن المشروع يتضمن إنشاء 17 فيلا و32 استوديو بكمبوند“مزارين” خلف منطقة الأبراج الساحلية.

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وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن قيمة التعاقد على المشروع بلغت نحو 365 مليون جنيه، وتم البدء فى أعمال التنفيذ خلال الشهر الحالى، وبلغت مدة التعاقد نحو 18 شهرًا.

ويقام مشروع“مزارين” على مساحة 707 أفدنة، ويتمثل فى إنشاء تجمع سكنى ترفيهى تجارى إدارى على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلاً على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالى عدد 7560 وحدة سكنية، بخلاف المساحات التجارية والإدارية.

وقالت مصادر حكومية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن مخصصات قطاع الإسكان وفق خطة جهاز مدينة العلمين الجديدة فى العام المالى الجارى بلغت نحو 20.4 مليار جنيه توجه لاستكمال مشروع الإسكان الفاخر والفيلات والأبراج الشاطئية.