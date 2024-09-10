الشمس للمقاولات تنفذ وحدات فى مزارين العلمين بقيمة 365 مليون جنيه

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعاقد جهاز مدينة العلمين الجديدة مع شركة الشمس للمقاولات، لتنفيذ أعمال مقاولات بقيمة 365 مليون جنيه تتضمن إنشاء 49 فيلا واستوديو بمشروع“مزارين”.
قال المهندس شمس الدين يوسف، رئيس شركة الشمس للمقاولات، إن المشروع يتضمن إنشاء 17 فيلا و32 استوديو بكمبوند“مزارين” خلف منطقة الأبراج الساحلية.
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وأضاف يوسف لـ”البورصة”، أن قيمة التعاقد على المشروع بلغت نحو 365 مليون جنيه، وتم البدء فى أعمال التنفيذ خلال الشهر الحالى، وبلغت مدة التعاقد نحو 18 شهرًا.
ويقام مشروع“مزارين” على مساحة 707 أفدنة، ويتمثل فى إنشاء تجمع سكنى ترفيهى تجارى إدارى على الشاطئ الجنوبى لبحيرات العلمين، مطلاً على الأبراج الشاطئية، ويشتمل على عدد من نماذج الفيلات والشاليهات والعمارات بإجمالى عدد 7560 وحدة سكنية، بخلاف المساحات التجارية والإدارية.
وقالت مصادر حكومية فى تصريحات سابقة لـ”البورصة”، إن مخصصات قطاع الإسكان وفق خطة جهاز مدينة العلمين الجديدة فى العام المالى الجارى بلغت نحو 20.4 مليار جنيه توجه لاستكمال مشروع الإسكان الفاخر والفيلات والأبراج الشاطئية.
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