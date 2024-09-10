إسرائيل تمنع قافلة أدوية ووقود لحملة التطعيم من دخول شمال غزة

MENAFN - Palestine News ) غزة/PNN- قال مسؤول في وزارة الصحة بقطاع غزة، مساء الاثنين، إن الجيش الإسرائيلي منع قافلة تتبع لمنظمتي الأمم المتحدة والصحة العالمية محملة بأدوية ووقود من الدخول لمحافظتي غزة والشمال، مفندا ادعاءات إسرائيلية بوجود عدد من الفلسطينيين المشتبه بهم داخلها.

وأضاف المدير العام للوزارة منير البرش، أن هذا المنع يأتي للمرة الخامسة خلال أسبوع، موضحا أن الوقود الذي تحمله القافلة ويمنع الاحتلال دخوله لشمال غزة مخصص لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال.

وأشار إلى أن عرقلة دخول هذه القافلة من شأنها أن تعيق إتمام حملة التطعيم في شمال غزة.

وفي وقت سابق الاثنين، قال الجيش في بيان نشره بحسابه على منصة إكس إن قواته أوقفت قافلة مركبات تابعة للأمم المتحدة في منطقة شمال قطاع غزة، مدعية وجود فلسطينيين مشتبه بهم داخل القافلة.

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها القناة 12 الخاصة، أفادت في وقت سابق من مساء الاثنين، بتوقيف الجيش الإسرائيلي قافلة إنسانية تابعة للأمم المتحدة كانت تنقل لقاحات شلل الأطفال شمال قطاع غزة، بدعوى وجود مشتبه بهم داخلها.

ومن المقرر أن تطلق وزارة الصحة حملة التطعيم ضد شلل الأطفال في محافظتي غزة والشمال، صباح الثلاثاء، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية واليونيسيف ووكالة أونروا.

وفي الأول من سبتمبر/ أيلول الجاري، بدأت حملة التطعيم التي قال المكتب الإعلامي الحكومي في بيان إنه من المفترض أن يستفيد منها نحو 649 ألف طفل، حيث تم تنفيذها في المحافظة الوسطى ثم انتقلت إلى محافظتي خان يونس ورفح بالجنوب.

وبدعم أميركي، تشن إسرائيل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، حربا مدمرة على غزة خلفت أكثر من 135 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قاتلة.

المصدر : وكالة الأناضول