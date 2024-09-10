أسري تدشن المرحلة الأولى من مشروع بناء بارجات شركة بابكو للتكرير

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلنت أسري
وهي الشركة الرائدة في مجال الإصلاح والبناء البحري في منطقة الخليج العربي
تدشين
المرحلة الأولى من
مشروع
بناء
بارجات الوقود ذاتية الدفع
التابعة لشركة بابكو للتكرير والمقرر تنفيذه خلال الربع الأخير من العام الحالي.
جاء ذلك خلال حفل
تدشين رسمي
أقيم بمقر الشركة بمنطقة الحد بحضور كبار المسؤولين من كلتا الشركتين يتقدمهم الدكتور
أحمد العبري الرئيس التنفيذي للشركة
العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري)، والقائمين على المشروع من شركة بابكو للتكرير.
ويأتي هذا المشروع الاستراتيجي
بناء على اتفاقية شراكة
تم توقيعها مسبقاً بين
شركتي أسري وبابكو للتكرير، وتستهدف بناء وتسليم
بارجتي
وقود ذاتية الدفع،
حيث تم اختيار
شركة
أسري
لتنفيذ
هذه المرحلة من المشروع نظراً
إلى ما تتمتع به من خبرة طويلة
وكفاءات عالية وإمكانيات متخصصة في مجال إصلاح وبناء الأصول البحرية كونها المنشأة البحرية الأكثر خبرة والشريك الصناعي المفضل
والمتخصص
في المنطقة.
وأكد الدكتور عبدالرحمن جواهري، الرئيس التنفيذي لشركة بابكو للتكرير ضرورة الاستفادة من الخبرات المتراكمة والكوادر المتميزة المتوفرة لدى الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن في تنفيذ هذا المشروع الاستراتيجي من أجل تلبية المتطلبات المتقدمة والمختلفة لقطاع الطاقة وفق المعايير والمواصفات القياسية الدولية والمتوافقة مع متطلبات الهيكل المزدوج لاتفاقيات المنظمة البحرية الدولية IMO MARPOL .
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