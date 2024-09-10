أسري تدشن المرحلة الأولى من مشروع بناء بارجات شركة بابكو للتكرير

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلنت‭ ‬أسري‮

‬وهي‭ ‬الشركة‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الإصلاح‭ ‬والبناء‭ ‬البحري‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‮

‬‭ ‬تدشين

المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من

مشروع‮

‬بناء

بارجات‭ ‬الوقود‭ ‬ذاتية‭ ‬الدفع

التابعة‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬والمقرر‭ ‬تنفيذه‭ ‬خلال‭ ‬الربع‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الحالي‭. ‬

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬حفل

تدشين‭ ‬رسمي‮

‬أقيم‭ ‬بمقر‭ ‬الشركة‭ ‬بمنطقة‭ ‬الحد‭ ‬بحضور‭ ‬كبار‭ ‬المسؤولين‭ ‬من‭ ‬كلتا‭ ‬الشركتين‭ ‬يتقدمهم‭ ‬الدكتور

أحمد‭ ‬العبري‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬للشركة

العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ (‬أسري‭)‬،‭ ‬والقائمين‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬من‭ ‬شركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭.‬

ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‮

‬بناء‭ ‬على‭ ‬اتفاقية‭ ‬شراكة

تم‭ ‬توقيعها‭ ‬مسبقاً‭ ‬بين

شركتي‭ ‬أسري‭ ‬وبابكو‭ ‬للتكرير،‭ ‬وتستهدف‭ ‬بناء‭ ‬وتسليم

بارجتي‮

‬وقود‭ ‬ذاتية‭ ‬الدفع،‮

‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اختيار

شركة‮

‬أسري‮

‬لتنفيذ

هذه‭ ‬المرحلة‭ ‬من‭ ‬المشروع‭ ‬نظراً‮

‬إلى‭ ‬ما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬خبرة‭ ‬طويلة

وكفاءات‭ ‬عالية‭ ‬وإمكانيات‭ ‬متخصصة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬إصلاح‭ ‬وبناء‭ ‬الأصول‭ ‬البحرية‭ ‬كونها‭ ‬المنشأة‭ ‬البحرية‭ ‬الأكثر‭ ‬خبرة‭ ‬والشريك‭ ‬الصناعي‭ ‬المفضل

والمتخصص

في‭ ‬المنطقة‭.‬‮

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وأكد‭ ‬الدكتور‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬جواهري،‭ ‬الرئيس‭ ‬التنفيذي‭ ‬لشركة‭ ‬بابكو‭ ‬للتكرير‭ ‬ضرورة‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬الخبرات‭ ‬المتراكمة‭ ‬والكوادر‭ ‬المتميزة‭ ‬المتوفرة‭ ‬لدى‭ ‬الشركة‭ ‬العربية‭ ‬لبناء‭ ‬وإصلاح‭ ‬السفن‭ ‬في‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذا‭ ‬المشروع‭ ‬الاستراتيجي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تلبية‭ ‬المتطلبات‭ ‬المتقدمة‭ ‬والمختلفة‭ ‬لقطاع‭ ‬الطاقة‭ ‬وفق‭ ‬المعايير‭ ‬والمواصفات‭ ‬القياسية‭ ‬الدولية‭ ‬والمتوافقة‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬الهيكل‭ ‬المزدوج‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬المنظمة‭ ‬البحرية‭ ‬الدولية‭ ‬ IMO ‭ ‬ MARPOL ‭. ‬