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الأردن في مواجهة التصعيد.. استقرار الضفة الغربية ضرورة لأمن المنطقة

9/10/2024 12:13:04 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) د. حسن عبدالله الدعجة
يعد الأردن واحداً من أبرز الداعمين للقضية الفلسطينية على المستوى الإقليمي والدولي، حيث يلتزم منذ عقود بمساندة حقوق الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي. هذا الالتزام نابع من الروابط الجغرافية والتاريخية والاجتماعية بين الشعبين الأردني والفلسطيني، بالإضافة إلى المسؤولية الدينية والسياسية التي تتحملها المملكة تجاه المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وعلى الرغم من هذه المواقف الثابتة، يواجه الأردن تحديات متزايدة في ظل التطورات الحالية في الضفة الغربية والتغيرات الإقليمية والدولية.
ومنذ تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية، شكلت القضية الفلسطينية جزءاً لا يتجزأ من السياسة الخارجية الأردنية. والملك عبد الله الثاني واصل نهج والده الراحل الملك حسين في الدفاع عن حقوق الفلسطينيين ودعم حل الدولتين كحل عادل ودائم للصراع.
والوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس تضيف بعداً إضافياً لهذا الالتزام، حيث يعد الأردن نفسه الحامي للمدينة المقدسة وضامنا الحفاظ على هويتها العربية والإسلامية.
مع ذلك، يواجه الأردن تحديات كبيرة نتيجة لالتزامه بدعم الفلسطينيين. أولى هذه التحديات تتمثل في الضغوط السياسية المتزايدة من قوى إقليمية ودولية تسعى لتطبيع العلاقات مع إسرائيل دون حل للقضية الفلسطينية. هذا التطبيع يشكل تهديداً مباشراً للجهود الأردنية، حيث يزيد من عزلة الموقف الأردني في وقت تتزايد فيه الضغوط على الدول التي لا تتماشى مع هذا التوجه.
التحدي الآخر الذي يواجهه الأردن يتمثل في الضغوط الاقتصادية. إن المواقف السياسية الأردنية، رغم دعمها الشعبي الداخلي، قد تؤثر على العلاقات الاقتصادية مع بعض الدول التي تفضل التركيز على مصالحها الاقتصادية على حساب القضية الفلسطينية. في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها المملكة، يصبح الحفاظ على هذا التوازن بين الالتزامات السياسية والضرورات الاقتصادية مهمة معقدة.
يشكل التصعيد في الضفة الغربية تحديًا أمنيًا كبيرًا للأردن، حيث يتابع بتوتر التطورات المتصاعدة في المنطقة. ففي الفترة الأخيرة، ارتفعت حدة العنف والمواجهات بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية بشكل غير مسبوق، مما أدى إلى سقوط أكثر من 660 شهيدًا، غالبيتهم من المدنيين، وإصابة ما يقارب 5500 شخص بجروح متفاوتة الخطورة. هذه الأرقام تعكس تصعيدًا خطيرًا في العنف لم تشهده الضفة الغربية منذ سنوات، وهو ما يشكل خطرًا مباشرًا على الاستقرار في المنطقة.
إلى جانب الأضرار البشرية، تتعرض البنية التحتية في الضفة الغربية لدمار واسع النطاق. القوات الإسرائيلية استهدفت بشكل متعمد المستشفيات والمراكز الصحية، مما أدى إلى تدمير بعضها وتضرر بعضها الآخر، مما يعيق بشكل كبير تقديم الرعاية الصحية للمصابين. كما تعرضت الطرق الرئيسية وخطوط المياه والصرف الصحي لأضرار جسيمة، مما يزيد من معاناة السكان ويصعب عليهم الحصول على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية.
يُضاف إلى ذلك حملة الاعتقالات الواسعة التي طالت أكثر من 7000 فلسطيني، بينهم نساء وأطفال، في محاولة لكبح جماح المقاومة الفلسطينية المتزايدة. هذه الاعتقالات تأتي ضمن استراتيجية تهدف إلى تفريغ المنطقة من القيادات والنشطاء، مما يزيد من حالة الغضب والاحتقان بين السكان ويؤدي إلى مزيد من التصعيد.
فالتصعيد الإسرائيلي لم يتوقف عند هذا الحد، بل شمل أيضًا محاولات لتصعيب الحياة اليومية للفلسطينيين بهدف دفعهم إلى الهجرة القسرية من أراضيهم. فقد فرضت القوات الإسرائيلية قيودًا مشددة على حركة السكان والبضائع، مما أدى إلى تعطيل الاقتصاد المحلي وزيادة البطالة والفقر في المنطقة. هذه الإجراءات، بالإضافة إلى استمرار الحصار والإغلاق المتكرر للمعابر، تزيد من معاناة الفلسطينيين وتدفعهم إلى التفكير في الهجرة كملاذ أخير.
و حيث إن استقرار الضفة الغربية يعد ضروريًا لاستقرار الأردن نفسه، فالحكومة الأردنية تدرك تمامًا أن أي انهيار في الوضع الأمني بالضفة الغربية قد ينعكس سلبًا على الأردن، سواء من خلال زيادة التوترات على الحدود أو من خلال تدفق موجات جديدة من اللاجئين. بالإضافة إلى ذلك، تتسبب هذه الأوضاع في زيادة التحديات الإنسانية أمام الأردن، الذي يستمر في تقديم الدعم للفلسطينيين في مواجهة الحصار والاعتداءات.
إن تفاقم الأوضاع الإنسانية في الضفة الغربية لا يقتصر تأثيره على الداخل الفلسطيني فحسب، بل يمتد ليشكل تهديدًا أمنيًا وإنسانيًا للأردن والمنطقة بأسرها. ففي ظل هذه الظروف، يجد الأردن نفسه أمام مسؤولية كبيرة في مواصلة جهوده الدبلوماسية والإنسانية لدعم الشعب الفلسطيني، وفي الوقت نفسه التعامل بحذر مع التحديات الأمنية التي تفرضها هذه التطورات المتسارعة.
ومع ذلك، يستمر الأردن في أداء دوره المهم في دعم القضية الفلسطينية. عبر المحافل الدولية، يسعى الأردن دائماً إلى حشد الدعم السياسي والمالي للشعب الفلسطيني، ويؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية. الملك عبد الله الثاني يدعو باستمرار إلى ضرورة إيجاد حل سلمي عادل للصراع الفلسطيني- الإسرائيلي، ويشدد على أن السلام في المنطقة لن يتحقق إلا بحل القضية الفلسطينية.
على الرغم من هذه الجهود، يواجه الأردن تحديات مستقبلية كبيرة. فمن جهة، يجب عليه التعامل مع التحولات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على القضية الفلسطينية، ومن جهة أخرى، يتعين عليه مواجهة التحديات الداخلية المرتبطة بالضغوط الاقتصادية والأمنية. ورغم هذه التحديات، يبقى الأردن مصمماً على مواصلة دعمه للفلسطينيين، مؤمناً بأن الحل العادل والشامل هو الطريق الوحيد لتحقيق السلام الدائم في المنطقة.
ما يجري في الضفة الغربية اليوم يشكل اختباراً حقيقياً للسياسة الأردنية. فتصاعد العنف والاحتلال الإسرائيلي المستمر يجعل من الصعب تحقيق أي تقدم في عملية السلام، إلا أن الأردن، بثباته في موقفه الداعم للفلسطينيين، يظل أملاً للشعب الفلسطيني في نيل حقوقه المشروعة. ومع استمرار التحديات، يبقى الأفق مفتوحاً أمام الأردن للعب دور أكبر في مستقبل القضية الفلسطينية، من خلال تعزيز علاقاته الدولية وتفعيل دوره في المحافل الإقليمية والدولية للدفاع عن حقوق الفلسطينيين.

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