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الأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي بـالضفة

9/10/2024 12:12:48 AM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نيويورك - على وقع الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أكثر من أسبوع، دانت الأمم المتحدة تلك الانتهاكات.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس من الدول التحرك بشأن ما وصفه "بالتجاهل الصارخ" من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شدد على أن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية.
وأضاف تورك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أنه يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية".
كذلك أشار في كلمته إلى رأي أصدرته محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة في تموز (يوليو) الماضي وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانوني، وقالت إن هذا الوضع يجب معالجته على نحو شامل".
أتت هذه التصريحات بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية قبل نحو 10 أيام عملية عسكرية غير مسبوقة في الضفة اقتحمت خلالها العديد من المدن، بينها جنين وطولكرم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 فلسطينيا، كما نفذت مداهمات واعتقالات عدة، وتركت دمارا هائلاً في البنية التحتية للعديد من المناطق الفلسطينية.
ومنذ سنوات تعيش الضفة توترات خطيرة، تفاقمت بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وتفجر الحرب في قطاع غزة.
وباتت المناطق الفلسطينية تقبع على فوهة بركان يغلي، مع تزايد الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطينة، فقد قتلت قوات جيش الاحتلال أو مستوطنين منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أكثر من 690 فلسطينياً، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما قُتل 23 من الكيان المحتل إسرائيلياً على الأقل، بينهم عناصر أمن، في هجمات نفذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، حسب مسؤولين من الاحتلال.-(وكالات)

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