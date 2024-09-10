الأمم المتحدة: إسرائيل تتجاهل بشكل صارخ القانون الدولي بـالضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
نيويورك - على وقع الاقتحامات والاعتقالات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ أكثر من أسبوع، دانت الأمم المتحدة تلك الانتهاكات.
وطالب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس من الدول التحرك بشأن ما وصفه "بالتجاهل الصارخ" من جانب إسرائيل للقانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما شدد على أن إنهاء الحرب المستمرة منذ قرابة عام في قطاع غزة يمثل أولوية.
وأضاف تورك في كلمة ألقاها خلال افتتاح الدورة السابعة والخمسين لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف "أنه يتعين على الدول ألا تقبل، ولا يمكنها أن تقبل، التجاهل الصارخ للقانون الدولي، بما يشمل القرارات الملزمة الصادرة عن مجلس الأمن الدولي وأوامر محكمة العدل الدولية".
كذلك أشار في كلمته إلى رأي أصدرته محكمة العدل التابعة للأمم المتحدة في تموز (يوليو) الماضي وصفت فيه احتلال إسرائيل بأنه غير قانوني، وقالت إن هذا الوضع يجب معالجته على نحو شامل".
أتت هذه التصريحات بعدما أطلقت القوات الإسرائيلية قبل نحو 10 أيام عملية عسكرية غير مسبوقة في الضفة اقتحمت خلالها العديد من المدن، بينها جنين وطولكرم، ما أدى إلى مقتل أكثر من 30 فلسطينيا، كما نفذت مداهمات واعتقالات عدة، وتركت دمارا هائلاً في البنية التحتية للعديد من المناطق الفلسطينية.
ومنذ سنوات تعيش الضفة توترات خطيرة، تفاقمت بعد السابع من تشرين الأول (أكتوبر) 2023 وتفجر الحرب في قطاع غزة.
وباتت المناطق الفلسطينية تقبع على فوهة بركان يغلي، مع تزايد الاعتداءات من قبل الاحتلال الإسرائيلي وقطعان مستوطينة، فقد قتلت قوات جيش الاحتلال أو مستوطنين منذ تشرين الأول (أكتوبر) الماضي، أكثر من 690 فلسطينياً، وفقاً لوزارة الصحة الفلسطينية، فيما قُتل 23 من الكيان المحتل إسرائيلياً على الأقل، بينهم عناصر أمن، في هجمات نفذها فلسطينيون في المنطقة خلال الفترة ذاتها، حسب مسؤولين من الاحتلال.-(وكالات)
MENAFN10092024000072011014ID1108655176
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.