التفاؤل بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يدفع EGX30 للارتفاع

MENAFN - Al-Borsa News) دفع التفاؤل بين متعاملى سوق المال المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للانتقال إلى المنطقة الخضراء، متوقعين تخطيه مستوى 32 ألف نقطة لأعلى بعد إعلان الاستثمار عن مباحثات مع المصرية حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن شهد السوق جلسة تراجع عنيفة فى مستهل تعاملات الأسبوع ليعكس اتجاهه على خلفية الأخبار الإيجابية.

وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 فى جلسة الاثنين بنسبة 0.33% ليسجل 30375 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضا بنحو 0.02% ليصل إلى مستوى 2936 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% إلى 7140 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% إلى 10180 نقطة.

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وتوقع هانى حمدى، العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يدفع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لتخطى المؤشر الرئيسى لمستوى 32500 نقطة على المدى المتوسط، على أن يحاول اختراق قمته التاريخية عند 34 ألف نقطة مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية.

وقال إن تأثير بدء دراسة إلغاء الضريبة فقط قاد المؤشر للصعود رغم الحركة التصحيحية التى تشهدها المؤشرات الأخرى، وهامش البيع الإجبارى المرتفع بالسوق على خلفية الهبوط خلال الجلسات الماضية.

وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية تحجم نشاط السوق أيضًا، لكن مع إلغاء الضريبة هناك إشارة إيجابية للمؤسسات الخليجية والأجنبية لدخول السوق مرة أخرى.

وتم التداول خلال تعاملات الاثنين على 1.18 مليار سهم، بقيمة بلغت 3.701 مليار جنيه من خلال 101 ألف عملية، من خلال التعامل على 209 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 69 سهمًا، وتراجعت أسعار 78 سهما، فى حين استقرت أسعار 62 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.070 تريليون جنيه.

وتوقع محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة 31200 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر يحتاج لتأكيد انتهاء الحركة التصحيحية خلال جلسات الأسبوع الجارى.

وأوضح أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إيجابى وسيقود الأفراد لدخول السوق مرة أخرى، ناصحًا المستثمرين باقتناص الفرص.

وارتفعت الأسهم القيادية ليسجل ((التجارى الدولى)) و((حديد عز)) و((مصرف أبوظبى)) و((أوراسكوم للتنمية)) ارتفاعًا بنسب 0.46% و0.58% و061% و0.99% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 85.5 جنيها، و102.6 جنيه و40.96 جنيه و14.22 جنيه على التوالى.

وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((ثمار)) بنسبة 19.83%، و((الإسكندرية الوطنية)) و((لوتس)) بنسب 18.92% و13.46%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((المطورون العرب)) بنسبة 19.86%، و((تنمية)) و((الإسكندرية لتداول الحاويات)) بنسب 4.44% و4.31%.