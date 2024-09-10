التفاؤل بإلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية يدفع EGX30 للارتفاع

(MENAFN
- Al-Borsa News) دفع التفاؤل بين متعاملى سوق المال المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية للانتقال إلى المنطقة الخضراء، متوقعين تخطيه مستوى 32 ألف نقطة لأعلى بعد إعلان وزير
الاستثمار عن مباحثات مع البورصة
المصرية حول إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد أن شهد السوق جلسة تراجع عنيفة فى مستهل تعاملات الأسبوع ليعكس اتجاهه على خلفية الأخبار الإيجابية.
وارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 فى جلسة الاثنين بنسبة 0.33% ليسجل 30375 نقطة، وأغلق المؤشر الإسلامى EGX33 منخفضا بنحو 0.02% ليصل إلى مستوى 2936 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة EGX70 متساوى الأوزان بنسبة 0.57% إلى 7140 نقطة، كما انخفض المؤشر الأوسع نطاقاً EGX100 متساوى الأوزان بنسبة 0.32% إلى 10180 نقطة.
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وتوقع هانى حمدى، العضو المنتدب بشركة مباشر لتداول الأوراق المالية، أن يدفع إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية لتخطى المؤشر الرئيسى لمستوى 32500 نقطة على المدى المتوسط، على أن يحاول اختراق قمته التاريخية عند 34 ألف نقطة مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية.
وقال إن تأثير بدء دراسة إلغاء الضريبة فقط قاد المؤشر للصعود رغم الحركة التصحيحية التى تشهدها المؤشرات الأخرى، وهامش البيع الإجبارى المرتفع بالسوق على خلفية الهبوط خلال الجلسات الماضية.
وأشار إلى أن المخاطر الجيوسياسية تحجم نشاط السوق أيضًا، لكن مع إلغاء الضريبة هناك إشارة إيجابية للمؤسسات الخليجية والأجنبية لدخول السوق مرة أخرى.
وتم التداول خلال تعاملات الاثنين على 1.18 مليار سهم، بقيمة بلغت 3.701 مليار جنيه من خلال 101 ألف عملية، من خلال التعامل على 209 شركات خلال الجلسة، ارتفع منها 69 سهمًا، وتراجعت أسعار 78 سهما، فى حين استقرت أسعار 62 سهمًا دون تغيير، كما سجل رأس المال السوقى نحو 2.070 تريليون جنيه.
وتوقع محمد إسماعيل، رئيس قسم التحليل الفنى بشركة سيجما لتداول الأوراق المالية، أن يختبر المؤشر الرئيسى منطقة 31200 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر يحتاج لتأكيد انتهاء الحركة التصحيحية خلال جلسات الأسبوع الجارى.
وأوضح أن إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية إيجابى وسيقود الأفراد لدخول السوق مرة أخرى، ناصحًا المستثمرين باقتناص الفرص.
وارتفعت الأسهم القيادية ليسجل ((التجارى الدولى)) و((حديد عز)) و((مصرف أبوظبى)) و((أوراسكوم للتنمية)) ارتفاعًا بنسب 0.46% و0.58% و061% و0.99% على الترتيب، لتغلق عند مستويات 85.5 جنيها، و102.6 جنيه و40.96 جنيه و14.22 جنيه على التوالى.
وجاءت أكثر الأسهم ارتفاعا خلال الجلسة ((ثمار)) بنسبة 19.83%، و((الإسكندرية الوطنية)) و((لوتس)) بنسب 18.92% و13.46%، بينما كانت أكثر الأسهم انخفاضا خلال الجلسة ((المطورون العرب)) بنسبة 19.86%، و((تنمية)) و((الإسكندرية لتداول الحاويات)) بنسب 4.44% و4.31%.
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