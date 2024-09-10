ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 6 جلسات

(MENAFN
- Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد اجتماع البنك المركزي
الأوروبي، وسط توقعات بخفض صناع السياسات لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس، الأمر الذي أدى لتراجع عوائد السندات في ألمانيا وإيطاليا.
وعند نهاية تداولات الإثنين، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.8% عند 510.7 نقطة، ليرتفع المؤشر الأوروبي لأول مرة خلال 6 جلسات.
موضوعات متعلقة
الذهب يتحول للارتفاع عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا ارتفاع أسعار النفط عند التسوية لأول مرة في 6 جلسات نمو السيولة في الاقتصاد السعودي إلى 2.898 تريليون ريال بنهاية الربع الثاني 2024
فيما زاد“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.1% عند 8270 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 1% إلى 7425 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني نحو 0.75% أو 141 نقطة ليغلق عند 18443 نقطة.
وأظهرت بيانات اقتصادية، هبوط مؤشر“سينتكس” لثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى -15.4 نقطة خلال سبتمبر من -13.9 نقطة في أغسطس، بضغط من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني والتي تراجعت إلى -34.7 نقطة من -31.1 نقطة.
يأتي هذا بعدما تراجعت الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، منهية سلسلة مكاسبها التي امتدت 4 أسابيع، وسط الاضطرابات التي تتعرض لها الأسواق العالمية بسبب مخاوف الركود الاقتصادي.
MENAFN10092024000202011048ID1108655083
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.