ارتفاع الأسهم الأوروبية عند الإغلاق لأول مرة خلال 6 جلسات

MENAFN - Al-Borsa News) ارتفعت الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات الأسبوع الذي يشهد اجتماع الأوروبي، وسط توقعات بخفض صناع السياسات لأسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس الخميس، الأمر الذي أدى لتراجع عوائد السندات في ألمانيا وإيطاليا.

وعند نهاية تداولات الإثنين، صعد مؤشر“ستوكس يوروب 600” بنسبة 0.8% عند 510.7 نقطة، ليرتفع المؤشر الأوروبي لأول مرة خلال 6 جلسات.

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فيما زاد“فوتسي” البريطاني بنسبة 1.1% عند 8270 نقطة، وارتفع“كاك” الفرنسي بنسبة 1% إلى 7425 نقطة، وأضاف“داكس” الألماني نحو 0.75% أو 141 نقطة ليغلق عند 18443 نقطة.

وأظهرت بيانات اقتصادية، هبوط مؤشر“سينتكس” لثقة المستثمرين في منطقة اليورو إلى -15.4 نقطة خلال سبتمبر من -13.9 نقطة في أغسطس، بضغط من ثقة المستثمرين في الاقتصاد الألماني والتي تراجعت إلى -34.7 نقطة من -31.1 نقطة.

يأتي هذا بعدما تراجعت الأسهم الأوروبية خلال الأسبوع الماضي، منهية سلسلة مكاسبها التي امتدت 4 أسابيع، وسط الاضطرابات التي تتعرض لها الأسواق العالمية بسبب مخاوف الركود الاقتصادي.