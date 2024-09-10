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أداني الهندية تحذر بنغلاديش من تراكم ديون الكهرباء

9/10/2024 12:00:14 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) حذرت مجموعة“أداني” الهندية الحكومة الجديدة في بنغلاديش، من أن تراكم الديون المتأخرة أصبح“غير مستدام”، إذ تجاوزت البلاد متأخرات بقيمة 500 مليون دولار من مشروع طاقة مثير للجدل.

تهدد هذه الالتزامات المتأخرة بإثارة أزمة مبكرة للحكومة الانتقالية بقيادة الحائز على جائزة نوبل للسلام محمد يونس، الذي تولى منصبه الشهر الماضي بعد الإطاحة برئيسة الوزراء السلطوية الشيخة حسينة، الشريكة الوثيقة للهند، على يد المتظاهرين.

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تلقي حكومة يونس باللوم على الصفقات الضخمة والباهظة التي تم التفاوض عليها في عهد الشيخة حسينة، والتي أدت إلى وقوع البلاد، التي يبلغ عدد سكانها 170 مليون نسمة، في حفرة مالية.

ومن بين أكثر هذه الصفقات إثارة للجدل كانت الاتفاقية مع شركة أداني، المملوكة لثاني أغنى رجل في آسيا جوتام أداني، لتوريد الكهرباء من محطة“جودا” التي تعمل بالفحم بقدرة 1600 ميجاوات في الهند.

وصرحت شركة“أداني باور” لصحيفة“فاينانشيال تايمز”:“نحن في حوار مستمر مع الحكومة البنغلاديشية وأبلغناهم بأن الوضع الحالي غير مستدام، إذ نواصل الوفاء بالتزاماتنا المتعلقة بالتوريد وكذلك التزاماتنا تجاه المقرضين والموردين على الرغم من زيادة المستحقات”.

وأكدت الشركة أنها ستواصل تزويد بنغلاديش بالطاقة“الموثوقة وبأسعار تنافسية” من منشأتها في جودا، رغم من تراكم الديون المتزايد.

وقال محمد فوزول كبير خان، المستشار الرئيسي للطاقة في حكومة يونس، للصحيفة إن بنغلاديش، التي تواجه إجمالي التزامات طاقة بقيمة 3.7 مليار دولار حتى منتصف الأسبوع الماضي، تأخرت في سداد 492 مليون دولار لشركة“أداني”، التي تبلغ ديونها الإجمالية حوالي 800 مليون دولار.

وأشار خان إلى أن الحكومة الانتقالية تواصلت مع مقرضين مثل البنك الدولي ، للحصول على قروض بمليارات الدولارات لمساعدتها في استقرار ماليتها.

تعد بنغلاديش، وهي ثاني أكبر مصدر للملابس في العالم، من أسرع الاقتصادات نموًا في الأعوام الأخيرة، لكنها تعاني من نقص مزمن في الطاقة نتيجة لانخفاض احتياطيات الغاز المحلي.

وقد انتقد المتابعون ،السياسات التي تم تمريرها في عهد الشيخة حسينة، والتي كانت تهدف ظاهريًا إلى تسريع المشاريع، مثل تجاوز إجراءات المناقصات المفتوحة، معتبرين أنها سهلت الفساد المتفشي.

وتعد“أداني” واحدة من أكثر التكتلات نشاطًا في الهند، إذ تستثمر في مجالات متعددة بدءًا من الموانئ وصولاً إلى مراكز البيانات.

MENAFN10092024000202011048ID1108655081

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