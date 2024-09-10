المركزى يدرس إتاحة صرف التحويلات من الخارج باليورو

(MENAFN
- Al-Borsa News) يدرس البنك المركزى
إتاحة تحويل وصرف الأموال باليورو لإحدى شركات تحويل الأموال عبر الشراكة مع البنوك، لتوسيع نطاق عمليات تحويل الأموال من الدول التى تفضل إجراء معاملاتها باليورو، بحسب ما قالته مصادر لـ”البورصة”.
وحاليًا تجرى التحويلات من الخارج إلى مصر بالدولار.
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وخلال يوليو الماضى نمت تحويلات المصريين بالخارج 87% لتصل إلى 3 مليارات دولار وهو أعلى مستوى مُسجل خلال يوليو على الإطلاق.
وفى أول 7 أشهر من العام الحالى نمت نحو 32% لتصل إلى 15.5 مليار دولار مقابل بحسب بيانات البنك المركزى.
قالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعافت أسرع من المتوقع.
وأشارت إلى أن أن أشهر فصل الصيف عادة ما تشهد ارتفاع معدلات التدفقات مقارنة بباقي العام، وكذلك قرب المواسم ومنها بداية العام الدراسي، حيث يكون جزءا كبيرا منها لدعم العوائل وظروف المعيشة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.
وألمحت“بدير” إلى أنه توجد بعض التحديات المحدودة التى تواجه استدامة معدلات النمو القوية للتحويلات، وأبرزها التوقعات بتراجع معدلات النمو في منطقة الخليج مدفوعة بالانخفاض في إيرادات النفط، وكذلك تراجع النمو في قطاع الخدمات والقطاعات غير النفطية، بالإضافة الى المخاطر المتوقعة بالتوترات الجيوسياسية.
ويتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 30.5 مليار دولار فى العام المالى 2026/2027، وأن تسجل خلال العام المالى الحالى 24.5 مليار دولار. كتب .. مى خاطر ودينا مجدى ومحمود حسينى
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