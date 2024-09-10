المركزى يدرس إتاحة صرف التحويلات من الخارج باليورو

MENAFN - Al-Borsa News) يدرس إتاحة تحويل وصرف الأموال باليورو لإحدى شركات تحويل الأموال عبر الشراكة مع البنوك، لتوسيع نطاق عمليات تحويل الأموال من الدول التى تفضل إجراء معاملاتها باليورو، بحسب ما قالته مصادر لـ”البورصة”.

وحاليًا تجرى التحويلات من الخارج إلى مصر بالدولار.

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وخلال يوليو الماضى نمت تحويلات المصريين بالخارج 87% لتصل إلى 3 مليارات دولار وهو أعلى مستوى مُسجل خلال يوليو على الإطلاق.

وفى أول 7 أشهر من العام الحالى نمت نحو 32% لتصل إلى 15.5 مليار دولار مقابل بحسب بيانات البنك المركزى.

قالت منى بدير، محللة الاقتصاد الكلي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج تعافت أسرع من المتوقع.

وأشارت إلى أن أن أشهر فصل الصيف عادة ما تشهد ارتفاع معدلات التدفقات مقارنة بباقي العام، وكذلك قرب المواسم ومنها بداية العام الدراسي، حيث يكون جزءا كبيرا منها لدعم العوائل وظروف المعيشة، في ظل ارتفاع معدلات التضخم.

وألمحت“بدير” إلى أنه توجد بعض التحديات المحدودة التى تواجه استدامة معدلات النمو القوية للتحويلات، وأبرزها التوقعات بتراجع معدلات النمو في منطقة الخليج مدفوعة بالانخفاض في إيرادات النفط، وكذلك تراجع النمو في قطاع الخدمات والقطاعات غير النفطية، بالإضافة الى المخاطر المتوقعة بالتوترات الجيوسياسية.

ويتوقع صندوق النقد الدولى ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 30.5 مليار دولار فى العام المالى 2026/2027، وأن تسجل خلال العام المالى الحالى 24.5 مليار دولار.