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الذهب يتحول للارتفاع عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا

9/10/2024 12:00:07 AM
(MENAFN- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الإثنين، بعدما سجل المعدن الأصفر خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع ترقب الأسواق صدور بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.

وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو 8.1 دولار عند 2532.70 دولار للأوقية.

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فيما زاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 101.55 نقطة، في تمام الساعة 09:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وقال“كارلو ألبرتو دي كاسا”، محلل سوق المال لدى منصة“كينيسيس” للتداول:“إذا جاءت بيانات التضخم في أمريكا أقل بكثير من المتوقع، ورفعت الآمال في خفض بمقدار 50 نقطة أساس، فقد يصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق”، بحسب“رويترز”.

وفي أحدث مسح لتوقعات المستهلكين الأمريكيين، وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن المشاركين في أغسطس توقعوا أن يبلغ التضخم بعد عام وخمس سنوات من الآن معدلًا قدره 3% و2.8% على التوالي، دون تغيير عن يوليو.

المصدر:

MENAFN10092024000202011048ID1108655071

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