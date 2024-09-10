الذهب يتحول للارتفاع عند التسوية مع ترقب بيانات التضخم في أمريكا

(MENAFN
- Al-Borsa News) تحولت أسعار الذهب للارتفاع خلال تعاملات الإثنين، بعدما سجل المعدن الأصفر خسائر للأسبوع الثاني على التوالي، مع ترقب الأسواق صدور بيانات مؤشري أسعار المستهلكين والمنتجين في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.
وعند تسوية التعاملات، ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر ديسمبر بنسبة 0.3% أو 8.1 دولار عند 2532.70 دولار للأوقية.
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فيما زاد مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 101.55 نقطة، في تمام الساعة 09:43 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
وقال“كارلو ألبرتو دي كاسا”، محلل سوق المال لدى منصة“كينيسيس” للتداول:“إذا جاءت بيانات التضخم في أمريكا أقل بكثير من المتوقع، ورفعت الآمال في خفض بمقدار 50 نقطة أساس، فقد يصل الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق”، بحسب“رويترز”.
وفي أحدث مسح لتوقعات المستهلكين الأمريكيين، وجد بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، أن المشاركين في أغسطس توقعوا أن يبلغ التضخم بعد عام وخمس سنوات من الآن معدلًا قدره 3% و2.8% على التوالي، دون تغيير عن يوليو.
المصدر:
MENAFN10092024000202011048ID1108655071
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