5.2% نموًا فى الصيرفة الإسلامية خلال الربع الثانى

كشفت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أنه يجرى دراسة 6 إصدارات صكوك بقيمة 12.8 مليار جنيه فى الوقت الحالى.

ارتفع حجم الصيرفة الإسلامية بنسبة 31.1% فى يونيو الماضى على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 737 مليار جنيه، حيث شكلت 4% من حجم السوق المصرفى المصري، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى عن الربع الثانى من العام الجاري.

موضوعات“المركزى” يدرس إتاحة صرف التحويلات من الخارج باليورو موجة جديدة من رفع حدود المشتريات بالبطاقات الائتمانية بالخارج 7 مليارات جنيه تمويلا من تحالف مصرفى بقيادة“التجارى الدولى” لـ”أورا ديفلوبرز”

وبذلك تكون قد نمت نحو 5.2% خلال الربع الثانى عن مستوى 701 مليار جنيه بنهاية مارس.

وارتفع عدد البنوك التى تمتلك رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزى المصرى إلى 15 بنكًا فى يونيو الماضى بدلًا من 14 بنكًا فى مارس 2024، وثلاثة بنوك إسلامية بالكامل هى بنك فيصل الإسلامى المصري، وبنك البركة مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى.

وانضم إليها مؤخرًا البنك الأهلى المتحد بعد تحوله إلى بنك إسلامى عقب استحواذ بيت التمويل الكويتى عليه.

وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الفروع الإسلامية إلى 265 فرعًا بزيادة 9 فروع مقارنة بالعام الماضي، وتخدم نحو 4 ملايين عميل، وتشمل بنوكًا تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي، إضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى الإسلامية.

ورغم تراجع حصة بنك فيصل إلى 29.3% فى يونيو الماضى مقابل 31% فى مارس، إلا أنه حافظ على أعلى حصة سوقية فى سوق الصيرفة الإسلامية، حيث بلغ حجم أعماله نحو 215 مليار جنيه فى يونيو الماضي.

وجاء فى المركز الثانى مصرف أبو ظبى الإسلامي، إذ ارتفعت حصته السوقية إلى 28.3% بدلًا من 27.1% فى مارس الماضي، ونما حجم أعماله بنسبة 53% ليصل إلى 209 مليارات جنيه، محققًا أعلى معدل نمو خلال العام الجاري.

وحل فرع المعاملات الإسلامية ببنك مصر فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 19%، وحجم أعمال بنحو 140 مليار جنيه.

وفى المرتبة الرابعة جاء بنك البركة الذى ارتفعت حصته السوقية إلى 16.9% فى يونيو بدلًا من 16.1%، بحجم أعمال بلغ 124 مليار جنيه. وفى المرتبة الخامسة جاء المصرف المتحد بحصة سوقية 2.2% وحجم أعمال بلغ 16 مليار جنيه.

وارتفعت قيمة الودائع الإسلامية بنسبة 32% فى يونيو الماضى على أساس سنوي، مسجلة نحو 561 مليار جنيه، لتُشكل حصة سوقية بلغت 6.2% فى يونيو الماضى من إجمالى القطاع المصرفى المصرى بدلًا من 6.5% فى مارس الماضي.

ونمت قيمة الودائع الإسلامية بنسبة 9.8% على أساس فصلي، عن مستوى 510.5 مليار جنيه فى مارس الماضي.

فى الوقت نفسه، ارتفعت التمويلات الإسلامية بنسبة 33.7% فى يونيو الماضي، مسجلة نحو 602 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 5% فى يونيو الماضى بدلًا من 5.4% فى مارس الماضى.

وارتفعت قيمة التمويلات الإسلامية بنسبة 4.5% على أساس فصلي، إذ بلغت 576 مليار جنيه فى مارس الماضي.

ووصل عدد المنتجات فى الصيرفة الإسلامية إلى 65 منتجًا متنوعًا بين أوعية ادخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية.

وذكرت الجمعية أن الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل إلى 20 مليار جنيه.

وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية 4.6 تريليون دولار عالميًا، وفق التقارير الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.6 تريليون دولار بنهاية 2027، كما بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية عالميًا 1871 مؤسسة مالية تعمل وفق الضوابط الشرعية.