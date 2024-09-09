5.2% نموًا فى الصيرفة الإسلامية خلال الربع الثانى

(MENAFN
- Al-Borsa News) حجم الصيرفة الإسلامية يصل إلى 737 مليار جنيه فى يونيو الماضي.. وتُشكل 4% من إجمالى القطاع
كشفت الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى أنه يجرى دراسة 6 إصدارات صكوك بقيمة 12.8 مليار جنيه فى الوقت الحالى.
ارتفع حجم الصيرفة الإسلامية بنسبة 31.1% فى يونيو الماضى على أساس سنوي، ليصل إلى نحو 737 مليار جنيه، حيث شكلت 4% من حجم السوق المصرفى المصري، بحسب أحدث التقارير الصادرة عن الجمعية المصرية للتمويل الإسلامى عن الربع الثانى من العام الجاري.
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وبذلك تكون قد نمت نحو 5.2% خلال الربع الثانى عن مستوى 701 مليار جنيه بنهاية مارس.
5.2% نموًا فى الصيرفة الإسلامية خلال الربع الثانى
وارتفع عدد البنوك التى تمتلك رخصة تقديم المنتجات الإسلامية من البنك المركزى المصرى إلى 15 بنكًا فى يونيو الماضى بدلًا من 14 بنكًا فى مارس 2024، وثلاثة بنوك إسلامية بالكامل هى بنك فيصل الإسلامى المصري، وبنك البركة مصر، ومصرف أبو ظبى الإسلامى. استمرار تراجع الحصة السوقية للودائع والتمويلات المتوافقة مع الشريعة
وانضم إليها مؤخرًا البنك الأهلى المتحد بعد تحوله إلى بنك إسلامى عقب استحواذ بيت التمويل الكويتى عليه.
وأشار التقرير إلى ارتفاع عدد الفروع الإسلامية إلى 265 فرعًا بزيادة 9 فروع مقارنة بالعام الماضي، وتخدم نحو 4 ملايين عميل، وتشمل بنوكًا تقليدية لديها رخصة تمويل إسلامي، إضافة إلى فروع بنك ناصر الاجتماعى الإسلامية.
ورغم تراجع حصة بنك فيصل إلى 29.3% فى يونيو الماضى مقابل 31% فى مارس، إلا أنه حافظ على أعلى حصة سوقية فى سوق الصيرفة الإسلامية، حيث بلغ حجم أعماله نحو 215 مليار جنيه فى يونيو الماضي.
وجاء فى المركز الثانى مصرف أبو ظبى الإسلامي، إذ ارتفعت حصته السوقية إلى 28.3% بدلًا من 27.1% فى مارس الماضي، ونما حجم أعماله بنسبة 53% ليصل إلى 209 مليارات جنيه، محققًا أعلى معدل نمو خلال العام الجاري. بنك فيصل يستحوذ على أكبر حصة سوقية رغم تراجعها على أساس فصلى
وحل فرع المعاملات الإسلامية ببنك مصر فى المرتبة الثالثة بحصة سوقية بلغت 19%، وحجم أعمال بنحو 140 مليار جنيه.
وفى المرتبة الرابعة جاء بنك البركة الذى ارتفعت حصته السوقية إلى 16.9% فى يونيو بدلًا من 16.1%، بحجم أعمال بلغ 124 مليار جنيه. وفى المرتبة الخامسة جاء المصرف المتحد بحصة سوقية 2.2% وحجم أعمال بلغ 16 مليار جنيه.
وارتفعت قيمة الودائع الإسلامية بنسبة 32% فى يونيو الماضى على أساس سنوي، مسجلة نحو 561 مليار جنيه، لتُشكل حصة سوقية بلغت 6.2% فى يونيو الماضى من إجمالى القطاع المصرفى المصرى بدلًا من 6.5% فى مارس الماضي.
ونمت قيمة الودائع الإسلامية بنسبة 9.8% على أساس فصلي، عن مستوى 510.5 مليار جنيه فى مارس الماضي. الودائع الإسلامية تصل إلى 561 مليار جنيه فى يونيو الماضى
فى الوقت نفسه، ارتفعت التمويلات الإسلامية بنسبة 33.7% فى يونيو الماضي، مسجلة نحو 602 مليار جنيه، مستحوذة على حصة سوقية بلغت 5% فى يونيو الماضى بدلًا من 5.4% فى مارس الماضى.
وارتفعت قيمة التمويلات الإسلامية بنسبة 4.5% على أساس فصلي، إذ بلغت 576 مليار جنيه فى مارس الماضي.
ووصل عدد المنتجات فى الصيرفة الإسلامية إلى 65 منتجًا متنوعًا بين أوعية ادخارية وخدمات مصرفية وصيغ تمويلية واستثمارية.
وذكرت الجمعية أن الأنشطة المالية غير المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تصل إلى 20 مليار جنيه.
وبلغ حجم الصيرفة الإسلامية 4.6 تريليون دولار عالميًا، وفق التقارير الدولية الصادرة فى هذا الشأن، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.6 تريليون دولار بنهاية 2027، كما بلغ عدد المؤسسات المالية الإسلامية عالميًا 1871 مؤسسة مالية تعمل وفق الضوابط الشرعية.
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