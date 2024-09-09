الأهلى ومصر يرفعان المبالغ المتاحة للمسافرين إلى 5 آلاف دولار

MENAFN - Al-Borsa News) أعلن بنكا الأهلى ومصر رفع المبالغ المتاحة بالعملة الأجنبية للبيع نقدًا لعملائهما المسافرين إلى 5 آلاف دولار مقابل ألفى دولار قبل ذلك.

ورفع البنك الأهلى حدود المشتريات الشهرية عبر بطاقات الائتمان بالخارج بين 20% لأدنى فئة بالبطاقات لتصل إلى 45 ألف جنيه شهريًا، و25% لأعلى فئة لتصل إلى 300 ألف جنيه مقابل 287 ألف جنيه.

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كما رفع البنك الحد الأقصى على المشتريات الخارجية بالبطاقات الائتمانية بدون سفر إلى 100 ألف جنيه.

وقال بنك مصر فى بيان إن حدود الشراء ارتفعت لديه بمعدلات ما بين 900% لأدنى فئة بطاقات لتصبح 45 ألف جنيه شهريًا مقابل 4500 جنيه، ونحو 20% للبطاقات البلاتينية التى ارتفعت حدودها إلى 180 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه.

وقالت مصادر فى بنك القاهرة، إنه سيتم الإعلان الثلاثاء عن تغيير المبالغ المتاحة للعملاء المسافرين، وكذلك النظر فى إمكانية زيادة حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية.

وطالب صندوق النقد الدولى مصر خلال المراجعة الأخيرة بإلغاء قيود الطلب على الدولار لضمان زيادة مرونة سعر الصرف، وفى الفترة الأخيرة اتجهت البنوك لتدبير الدولار للاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية وبينها لعب الأطفال.

ومنذ تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى زادت السيولة الدولارية المتاحة فى البنوك بدعم من تدفقات صفقة رأس الحكمة وكذلك زيادة تحويلات المصريين بالخارج بعد القضاء على السوق الموازية.

وقال أشرف القاضى الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن البنك رفع مؤخرًا إن البنك رفع مؤخرًا حدود المعاملات الدولية، وقد ينتظر فترة قبل زيادتها مجددًا.

وأشار إلى أن البنك رفع ما يتيحه للمسافرين إلى 2000 دولار مقابل 1250 دولارا قبل التعويم.