الأهلى ومصر يرفعان المبالغ المتاحة للمسافرين إلى 5 آلاف دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News) أعلن بنكا الأهلى ومصر رفع المبالغ المتاحة بالعملة الأجنبية للبيع نقدًا لعملائهما المسافرين إلى 5 آلاف دولار مقابل ألفى دولار قبل ذلك.
ورفع البنك الأهلى حدود المشتريات الشهرية عبر بطاقات الائتمان بالخارج بين 20% لأدنى فئة بالبطاقات لتصل إلى 45 ألف جنيه شهريًا، و25% لأعلى فئة لتصل إلى 300 ألف جنيه مقابل 287 ألف جنيه.
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كما رفع البنك الحد الأقصى على المشتريات الخارجية بالبطاقات الائتمانية بدون سفر إلى 100 ألف جنيه.
وقال بنك مصر فى بيان إن حدود الشراء ارتفعت لديه بمعدلات ما بين 900% لأدنى فئة بطاقات لتصبح 45 ألف جنيه شهريًا مقابل 4500 جنيه، ونحو 20% للبطاقات البلاتينية التى ارتفعت حدودها إلى 180 ألف جنيه مقابل 150 ألف جنيه.
وقالت مصادر فى بنك القاهرة، إنه سيتم الإعلان الثلاثاء عن تغيير المبالغ المتاحة للعملاء المسافرين، وكذلك النظر فى إمكانية زيادة حدود المعاملات الدولية على البطاقات الائتمانية.
وطالب صندوق النقد الدولى مصر خلال المراجعة الأخيرة بإلغاء قيود الطلب على الدولار لضمان زيادة مرونة سعر الصرف، وفى الفترة الأخيرة اتجهت البنوك لتدبير الدولار للاعتمادات المستندية للسلع غير الأساسية وبينها لعب الأطفال.
ومنذ تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى زادت السيولة الدولارية المتاحة فى البنوك بدعم من تدفقات صفقة رأس الحكمة وكذلك زيادة تحويلات المصريين بالخارج بعد القضاء على السوق الموازية.
وقال أشرف القاضى الرئيس التنفيذى للمصرف المتحد، إن البنك رفع مؤخرًا إن البنك رفع مؤخرًا حدود المعاملات الدولية، وقد ينتظر فترة قبل زيادتها مجددًا.
وأشار إلى أن البنك رفع ما يتيحه للمسافرين إلى 2000 دولار مقابل 1250 دولارا قبل التعويم.
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