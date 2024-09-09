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الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من رئيسة الهند

9/9/2024 7:25:23 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) تلقى‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬السيدة‭ ‬دروبادي‭ ‬مورمو‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة،‭ ‬ردًا‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬جلالته‭ ‬لفخامتها‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭.‬‮

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬السيدة‭ ‬دروبادي‭ ‬مورمو‭ ‬رئيسة‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬لفخامتها‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬جمهورية‭ ‬الهند‭. ‬

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