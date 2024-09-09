الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من رئيسة الهند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من فخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة، ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته لفخامتها بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية الهند.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من فخامة السيدة دروبادي مورمو رئيسة جمهورية الهند الصديقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه لفخامتها بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية الهند.
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