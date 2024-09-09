الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من رئيس الفلبين

كما‭ ‬تلقى‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬شكر‭ ‬جوابية‭ ‬من‭ ‬فخامة‭ ‬الرئيس‭ ‬فيرديناند‭.‬آر‭ ‬ماركوس‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭ ‬الصديقة،‭ ‬وذلك‭ ‬رداً‭ ‬على‭ ‬برقية‭ ‬التهنئة‭ ‬التي‭ ‬بعث‭ ‬بها‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬فخامته‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬جمهورية‭ ‬الفلبين‭. ‬

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