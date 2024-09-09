الملك وولي العهد رئيس الوزراء يتلقيان برقيتي شكر من رئيس الفلبين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس فيرديناند.آر ماركوس رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، وذلك ردًا على برقية التهنئة التي بعث بها جلالته إلى فخامته بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية الفلبين.
كما تلقى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية شكر جوابية من فخامة الرئيس فيرديناند.آر ماركوس رئيس جمهورية الفلبين الصديقة، وذلك رداً على برقية التهنئة التي بعث بها سموه إلى فخامته بمناسبة ذكرى استقلال جمهورية الفلبين.
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