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مقتل 18 وإصابة العشرات في غارات إسرائيلية في سوريا

9/9/2024 7:25:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

بيروت‭ - ‬الوكالات‭: ‬قُتل‭ ‬18‭ ‬شخصا‭ ‬في‭ ‬حصيلة‭ ‬جديدة‭ ‬لغارات‭ ‬إسرائيلية‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬مواقع‭ ‬عسكرية‮»‬‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬سوريا،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭ ‬السورية‭ ‬أمس،‭ ‬في‭ ‬ضربات‭ ‬هي‭ ‬‮«‬بين‭ ‬الأشدّ‮»‬‭ ‬على‭ ‬سوريا،‭ ‬بحسب‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭. ‬

وقال‭ ‬وزير‭ ‬الصحة‭ ‬السوري‭ ‬حسن‭ ‬محمد‭ ‬الغباش‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬لمجموعة‭ ‬صحفيين‭ ‬في‭ ‬مصياف‭ ‬في‭ ‬حديث‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬عدد‭ ‬شهداء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬محيط‭ ‬مصياف‭ ‬بلغ‭ ‬18‭ ‬شهيدا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬37‭ ‬جريحاً‭. ‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أعلن‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬الذي‭ ‬يتّخذ‭ ‬من‭ ‬بريطانيا‭ ‬مقرّا‭ ‬وله‭ ‬شبكة‭ ‬مصادر‭ ‬ومندوبين‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬أن‭ ‬حصيلة‭ ‬الغارات‭ ‬التي‭ ‬طالت‭ ‬مواقع‭ ‬عسكرية‭ ‬في‭ ‬محافظة‭ ‬حماة،‭ ‬ارتفعت‭ ‬إلى‭ ‬26‭ ‬قتيلا‭. ‬

ومنذ‭ ‬بدء‭ ‬النزاع‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬عام‭ ‬2011،‭ ‬شنّت‭ ‬إسرائيل‭ ‬مئات‭ ‬الضربات‭ ‬الجوية‭ ‬مستهدفة‭ ‬مواقع‭ ‬لقوات‭ ‬النظام‭ ‬وأهدافا‭ ‬لحليفيه‭ ‬إيران‭ ‬وحزب‭ ‬الله،‭ ‬لكن‭ ‬نادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬هذه‭ ‬الضربات‭. ‬

وخلال‭ ‬جولة‭ ‬نظمتها‭ ‬السلطات‭ ‬السورية،‭ ‬شاهد‭ ‬الصحفيون‭ ‬ومن‭ ‬بينهم‭ ‬مراسل‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬آثار‭ ‬القصف‭ ‬جلية‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬المؤدي‭ ‬إلى‭ ‬مدينة‭ ‬مصياف‭ ‬والذي‭ ‬تضرر‭ ‬بشكل‭ ‬كبير،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬أضرار‭ ‬بالبنى‭ ‬التحتية‭ ‬مثل‭ ‬شبكة‭ ‬الكهرباء‭ ‬وشبكة‭ ‬الاتصالات‭.

وتوزعت‭ ‬على‭ ‬جانبي‭ ‬الطريق‭ ‬سيارات‭ ‬محترقة‭ ‬ومتفحمة‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬تحولت‭ ‬إحداها‭ ‬إلى‭ ‬هيكل‭ ‬معدني،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬الدخان‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬يتصاعد‭ ‬بشكل‭ ‬محدود‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬الأشجار‭ ‬والأعشاب‭ ‬المحترقة‭.

وأورد‭ ‬المرصد‭ ‬السوري‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬حصيلة‭ ‬أعلى‭ ‬بلغت‭ ‬26‭ ‬قتيلا،‭ ‬من‭ ‬بينهم‭ ‬‮«‬5‭ ‬مدنيين‮»‬‭ ‬و‮«‬4‭ ‬من‭ ‬الجيش‭ ‬والمخابرات‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬و14‭ ‬سوريّا‭ ‬‮«‬يعملون‭ ‬مع‭ ‬الإيرانيين‮»‬،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬3‭ ‬‮«‬جثث‭ ‬مجهولة‭ ‬الهوية‮»‬‭.

وقال‭ ‬مدير‭ ‬المرصد‭ ‬رامي‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬إن‭ ‬الغارات‭ ‬‮«‬من‭ ‬أكبر‭ ‬الضربات‭ ‬وأشدّها‮»‬‭ ‬التي‭ ‬تنفذها‭ ‬إسرائيل‭ ‬في‭ ‬سوريا‭. ‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬استهدفت‭ ‬‮«‬مركز‭ ‬البحوث‭ ‬العلمية‭ ‬في‭ ‬مصياف‭ ‬ومواقع‭ ‬مرتبطة‭ ‬به‮»‬‭. ‬وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يجري‭ ‬تطوير‭ ‬‮«‬صواريخ‭ ‬دقيقة‭ ‬ومسيّرات‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬المركز‭ ‬الذي‭ ‬يضمّ‭ ‬خبراء‭ ‬إيرانيين‭. ‬

ونددت‭ ‬الخارجية‭ ‬السورية‭ ‬بهذه‭ ‬الغارات،‭ ‬معتبرةً‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬‮«‬تمادي‭ ‬كيان‭ ‬الاحتلال‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬في‭ ‬اعتداءاته‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‮»‬‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬سعيه‭ ‬‮«‬المحموم‮»‬‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مزيد‭ ‬من‭ ‬التصعيد‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬والدفع‭ ‬بها‭ ‬إلى‭ ‬منزلقات‭ ‬خطرة‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬عواقب‭ ‬وخيمة‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬توقعها‮»‬‭. ‬

وذكر‭ ‬المرصد‭ ‬أن‭ ‬الغارات‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬‮«‬تدمير‭ ‬مبان‭ ‬ومراكز‭ ‬عسكرية‮»‬‭. ‬

ونقلت‭ ‬وكالة‭ ‬الانباء‭ ‬السورية‭ ‬الرسمية‭ (‬سانا‭) ‬عن‭ ‬مصدر‭ ‬عسكري‭ ‬أن‭ ‬الهجوم‭ ‬حصل‭ ‬قرابة‭ ‬الساعة‭ ‬20‭:‬23‭ ‬مساء‭ ‬الأحد‭ (‬17:23‭ ‬ت‭ ‬ج‭) ‬‮«‬من‭ ‬اتجاه‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬لبنان‮»‬،‭ ‬مؤكّدة‭ ‬أنه‭ ‬استهدف‭ ‬‮«‬عددا‭ ‬من‭ ‬المواقع‭ ‬العسكرية‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬الوسطى،‭ ‬وقد‭ ‬تصدت‭ ‬وسائط‭ ‬دفاعنا‭ ‬الجوي‭ ‬لصواريخ‭ ‬العدوان‭ ‬وأسقطت‭ ‬بعضها‮»‬‭. ‬

ونادرا‭ ‬ما‭ ‬تؤكّد‭ ‬إسرائيل‭ ‬تنفيذ‭ ‬ضربات‭ ‬في‭ ‬سوريا،‭ ‬لكنّها‭ ‬تكرّر‭ ‬أنها‭ ‬ستتصدّى‭ ‬لما‭ ‬تصفه‭ ‬بمحاولات‭ ‬إيران‭ ‬ترسيخ‭ ‬وجودها‭ ‬العسكري‭ ‬على‭ ‬حدودها‭. ‬

وأدانت‭ ‬وزارة‭ ‬الخارجية‭ ‬الإيرانية‭ ‬أمس‭ ‬الغارات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬الإجرامية‭. ‬وقال‭ ‬الناطق‭ ‬باسمها‭ ‬ناصر‭ ‬كنعاني‭ ‬‮«‬ندين‭ ‬بشدة‭ ‬هذا‭ ‬الهجوم‭ ‬الإجرامي‭ ‬الذي‭ ‬نفّذه‭ ‬النظام‭ ‬الصهيوني‭ ‬على‭ ‬الأراضي‭ ‬السورية‭. ‬نعتقد‭ ‬أن‭ ‬الوقت‭ ‬حان‭ ‬ليتوقف‭ ‬مؤيدو‭ ‬الكيان‭ ‬عن‭ ‬دعمه‭ ‬وتسليحه‮»‬‭.‬

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