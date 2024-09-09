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غزة.. ارتفاع عدد الشهداء إلى نحو 41 ألفا وأوامر إخلاء جديدة

9/9/2024 7:25:14 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬الفلسطينيين‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬جراء‭ ‬العدوان‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬على‭ ‬القطاع،‭ ‬المستمرة‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬الماضي،‭ ‬إلى‭ ‬قرابة‭ ‬41‭ ‬ألفا،‭ ‬فيما‭ ‬اقترب‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬من‭ ‬نحو‭ ‬95‭ ‬ألفا،‭ ‬غالبيتهم‭ ‬من‭ ‬الأطفال‭ ‬والنساء‭.‬

ففي‭ ‬تقريرها‭ ‬الإحصائي‭ ‬اليومي‭ ‬أمس‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الصحة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬ارتكبت‭ ‬مجزرتين‭ ‬بحق‭ ‬العائلات‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬أسفرتا‭ ‬عن‭ ‬استشهاد‭ ‬16‭ ‬مواطنا،‭ ‬وإصابة‭ ‬64‭ ‬آخرين،‭ ‬خلال‭ ‬الساعات‭ ‬الأربع‭ ‬والعشرين‭ ‬الماضية‭.‬

وبهذا‭ ‬يرتفع‭ ‬عدد‭ ‬الشهداء‭ ‬إلى‭ ‬40988‭ ‬قتيلا،‭ ‬بينما‭ ‬ارتفع‭ ‬عدد‭ ‬الجرحى‭ ‬والمصابين‭ ‬إلى‭ ‬94825‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬آلاف‭ ‬الضحايا‭ ‬تحت‭ ‬الركام‭ ‬وفي‭ ‬الطرقات،‭ ‬حيث‭ ‬يمنع‭ ‬الاحتلال‭ ‬وصول‭ ‬طواقم‭ ‬الإسعاف‭ ‬والدفاع‭ ‬المدني‭ ‬إليهم‭.‬

وأمس،‭ ‬استشهد‭ ‬15‭ ‬فلسطينيا‭ ‬جرّاء‭ ‬الهجمات‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬على‭ ‬مناطق‭ ‬مختلفة‭ ‬من‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬منذ‭ ‬ساعات‭ ‬الفجر‭.‬

وصباح‭ ‬أمس،‭ ‬أصدر‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬جديدة‭ ‬للمواطنين‭ ‬بمناطق‭ ‬واسعة‭ ‬شمال‭ ‬غرب‭ ‬قطاع‭ ‬غزة،‭ ‬استعدادا‭ ‬لمهاجمة‭ ‬المنطقة‭.‬

وقال‭ ‬الجيش‭ ‬في‭ ‬منشور‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ ‬أرفقه‭ ‬بخارطة‭ ‬للمنطقة‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬كل‭ ‬الموجودين‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬المحددة‭.. ‬المنطقة‭ ‬المحددة‭ ‬تُعتبر‭ ‬منطقة‭ ‬قتال‭ ‬خطيرة‮»‬‭.‬

وعادة‭ ‬ما‭ ‬تأتي‭ ‬أوامر‭ ‬الإخلاء‭ ‬قبل‭ ‬هجمات‭ ‬شرسة‭ ‬يشنها‭ ‬جيش‭ ‬الاحتلال‭ ‬أو‭ ‬توغلات‭ ‬برية‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬يتعرض‭ ‬لعدوان‭ ‬إسرائيلي‭ ‬منذ‭ ‬7‭ ‬أكتوبر‭ ‬2023‭.‬

وعلى‭ ‬مدار‭ ‬الأشهر‭ ‬الماضية،‭ ‬أصدر‭ ‬الاحتلال‭ ‬أوامر‭ ‬إخلاء‭ ‬قسرية‭ ‬لمناطق‭ ‬واسعة‭ ‬في‭ ‬غزة،‭ ‬وعادة‭ ‬ما‭ ‬يلجأ‭ ‬النازحون‭ ‬إلى‭ ‬منازل‭ ‬أقربائهم‭ ‬أو‭ ‬معارفهم،‭ ‬أو‭ ‬يخرجون‭ ‬إلى‭ ‬المجهول،‭ ‬وينصبون‭ ‬خيامهم‭ ‬في‭ ‬الشوارع‭ ‬أو‭ ‬مراكز‭ ‬الإيواء‭ ‬المختلفة،‭ ‬رغم‭ ‬الظروف‭ ‬المعيشية‭ ‬الصعبة‭ ‬والقاسية،‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬عدم‭ ‬توافر‭ ‬بدائل‭ ‬أخرى‭.‬

وبحسب‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة،‭ ‬فإن‭ ‬الغالبية‭ ‬العظمى‭ ‬من‭ ‬سكان‭ ‬غزة‭ ‬البالغ‭ ‬عددهم‭ ‬2,4‭ ‬مليون‭ ‬نسمة،‭ ‬نزحوا‭ ‬مرة‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬خلال‭ ‬العدوان‭ ‬المستمر‭ ‬منذ‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬11‭ ‬شهرا‭.‬

ويعاني‭ ‬النازحون،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفاد‭ ‬به‭ ‬شهود‭ ‬عيان‭ ‬ندرة‭ ‬المواصلات‭ ‬ووسائل‭ ‬النقل‭ ‬اللازمة‭ ‬لنقل‭ ‬أمتعتهم‭ ‬بسبب‭ ‬شح‭ ‬الوقود،‭ ‬ما‭ ‬يضطرهم‭ ‬إلى‭ ‬استخدام‭ ‬العربات‭ ‬اليدوية‭ ‬أو‭ ‬توزيع‭ ‬الأمتعة‭ ‬على‭ ‬أفراد‭ ‬العائلة‭ ‬جميعا‭.‬

وكانت‭ ‬إسرائيل‭ ‬أعلنت‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬يناير‭ ‬أنها‭ ‬فكّكت‭ ‬‮«‬البنية‭ ‬العسكريّة‮»‬‭ ‬لحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬قتالًا‭ ‬عنيفًا‭ ‬في‭ ‬الأشهر‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬العدوان‭.

وفي‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬أمس،‭ ‬تبنت‭ ‬سرايا‭ ‬القدس‭ ‬الجناح‭ ‬العسكري‭ ‬لحركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬إطلاق‭ ‬صواريخ‭ ‬على‭ ‬جنوب‭ ‬إسرائيل‭. ‬

وأعلن‭ ‬الجيش‭ ‬الإسرائيلي‭ ‬‮«‬رصد‭ ‬صاروخين‭ ‬انطلقا‭ ‬من‭ ‬شمال‭ ‬غزة‭ ‬إلى‭ ‬الأراضي‭ ‬الإسرائيلية‮»‬‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬متأخر‭ ‬الأحد،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬اعتراض‭ ‬أحدهما‭ ‬وسقط‭ ‬الآخر‭ ‬في‭ ‬البحر‭. ‬

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