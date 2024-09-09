ائتلاف طلابي يدعو إلى المشاركة في مؤتمر لإعادة إحياء النشاط الطلابي من أجل غزة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
أعلن الطلاب المسلمون من أجل فلسطين (MS4P) ورابطة النشاط الطلابي من أجل فلسطين (ASAP) انعقاد مؤتمر طلابي من أجل فلسطين وذلك يوم 14 سبتمبر.
ويشارك في المؤتمر متحدثين كما تشتمل الفعالية على ورشات عمل تُعرّف الطلاب على سبل محاسبة جامعاتهم على تواطؤها في الإبادة الجماعية التي ترتكبها في غزة.
وشجعت الرابطة الأفراد على الانضمام للتعرف على أشخاص يتشاركون المبادئ ذاتها.
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