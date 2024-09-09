ائتلاف طلابي يدعو إلى المشاركة في مؤتمر لإعادة إحياء النشاط الطلابي من أجل غزة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

أعلن‭ ‬الطلاب‭ ‬المسلمون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬ (MS4P) ورابطة النشاط الطلابي من أجل فلسطين (ASAP) انعقاد‭ ‬مؤتمر‭ ‬طلابي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فلسطين‭ ‬وذلك‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭. ‬

ويشارك‭ ‬في‭ ‬المؤتمر‭ ‬متحدثين‭ ‬كما‭ ‬تشتمل‭ ‬الفعالية‭ ‬على‭ ‬ورشات‭ ‬عمل‭ ‬تُعرّف‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬سبل‭ ‬محاسبة‭ ‬جامعاتهم‭ ‬على‭ ‬تواطؤها‭ ‬في‭ ‬الإبادة‭ ‬الجماعية‭ ‬التي‭ ‬ترتكبها‭ ‬في‭ ‬غزة‭. ‬

وشجعت‭ ‬الرابطة‭ ‬الأفراد‭ ‬على‭ ‬الانضمام‭ ‬للتعرف‭ ‬على‭ ‬أشخاص‭ ‬يتشاركون‭ ‬المبادئ‭ ‬ذاتها‭.‬