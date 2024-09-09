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الأمم المتحدة تحذر من أن العالم يتجه إلى ((مستقبل قاتم)) إذا لم يحترس

9/9/2024 7:25:12 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

جنيف‭
-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬حذر‭ ‬مفوض‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬السامي‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬فولكر‭ ‬تورك‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬العالم‭ ‬يقف‭ ‬‮«‬عند‭ ‬مفترق‭ ‬طرق‮»‬‭ ‬ويتجه‭ ‬إذا‭ ‬لم‭ ‬يتنبه‭ ‬للأمر‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬مستقبل‭ ‬قاتم‮»‬‭ ‬على‭ ‬وقع‭ ‬النزاعات‭ ‬والقمع‭ ‬والتضليل‭ ‬الإعلامي‭. ‬وقال‭ ‬تورك‭ ‬مفتتحا‭ ‬الدورة‭ ‬الـ57‭ ‬لمجلس‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭: ‬‮«‬يمكننا‭ ‬إما‭ ‬أن‭ ‬نواصل‭ ‬على‭ ‬الطريق‭ ‬الحالي،‭ ‬وقبول‭ ‬الوضع‭ ‬الغادر‭ ‬الجديد‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬أمر‭ ‬طبيعي،‭ ‬ونسير‭ ‬في‭ ‬سباتنا‭ ‬نحو‭ ‬مستقبل‭ ‬قاتم،‭ ‬وإما‭ ‬أن‭ ‬نستيقظ‭ ‬ونقلب‭ ‬منحى‭ ‬الأمور‭ ‬لصالحنا‭ ‬وصالح‭ ‬البشرية‭ ‬وصالح‭ ‬الكوكب‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬عالم‭ ‬يشهد‭ ‬نزاعات‭ ‬كثيرة‭ ‬وفي‭ ‬طليعتها‭ ‬الحرب‭ ‬بين‭ ‬إسرائيل‭ ‬وحركة‭ ‬حماس‭ ‬في‭ ‬طاع‭ ‬غزة‭ ‬والهجوم‭ ‬الروسي‭ ‬على‭ ‬أوكرانيا‭ ‬والحرب‭ ‬الضارية‭ ‬في‭ ‬السودان،‭ ‬شدد‭ ‬تورك‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الدول‭ ‬لا‭ ‬يجب‭ ‬ولا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تقبل‭ ‬بالاستهتار‭ ‬الفاضح‭ ‬بالقانون‭ ‬الدولي‮»‬‭. ‬وقال‭ ‬إن‭ ‬العالم‭ ‬يبدي‭ ‬حاليا‭ ‬تقبلا‭ ‬لـ«تجاوز‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الخطوط‭ ‬الحمر‭ ‬او‭ ‬الاستعداد‭ ‬للتوجه‭ ‬مباشرة‭ ‬إلى‭ ‬ذلك‮»‬‭.‬

وحذر‭ ‬من‭ ‬تقبل‭ ‬ما‭ ‬بات‭ ‬يعتبر‭ ‬‮«‬وضعا‭ ‬طبيعيا‮»‬‭ ‬في‭ ‬العالم،‭ ‬مشددا‭ ‬على‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬تصعيدا‭ ‬عسكريا‭ ‬عنيفا‭ ‬بلا‭ ‬نهاية‭ ‬وأساليب‭ ‬حرب‭ ‬وسيطرة‭ ‬وقمع‭ ‬تزداد‭ ‬فظاعة‭ ‬وتقدما‭ ‬تكنولوجيا‮»‬،‭ ‬و«لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لامبالاة‭ ‬متواصلة‭ ‬حيال‭ ‬التباينات‭ ‬المتزايدة‭ ‬بين‭ ‬الدول‭ ‬وداخلها‮»‬‭. ‬كذلك،‭ ‬حذر‭ ‬من‭ ‬‮«‬البث‭ ‬العشوائي‭ ‬للتضليل‭ ‬الإعلامي‭ ‬الذي‭ ‬يكتم‭ ‬الوقائع‭ ‬ويعيق‭ ‬القدرة‭ ‬على‭ ‬القيام‭ ‬بخيارات‭ ‬حرة‭ ‬وعن‭ ‬معرفة‮»‬،‭ ‬معتبرا‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الخطابات‭ ‬النارية‭ ‬والحلول‭ ‬التبسيطية‭ ‬تمحو‭ ‬السياق‭ ‬والتفاصيل‭ ‬والتعاطف،‭ ‬ممهّدة‭ ‬لخطابات‭ ‬الكراهية‭ ‬والعواقب‭ ‬الكارثية‭ ‬التي‭ ‬تلي‭ ‬حتما‮»‬‭. ‬

ورسم‭ ‬صورة‭ ‬قاتمة‭ ‬للعالم،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬الظلم‭ ‬والتغير‭ ‬المناخي‭ ‬الذي‭ ‬يطول‭ ‬خصوصا‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يتحملون‭ ‬أقل‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬المسؤولية‭ ‬فيه،‭ ‬والانتهاكات‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬المرتكبة‭ ‬تحت‭ ‬شعار‭ ‬السيادة‭ ‬الوطنية‭ ‬والهجمات‭ ‬على‭ ‬المعايير‭ ‬والمنظمات‭ ‬الدولية‭. ‬وأكد‭ ‬‮«‬يمكننا‭ ‬وعلينا‭ ‬القيام‭ ‬بخيار‭ ‬مختلف‮»‬‭ ‬وأن‭ ‬‮«‬نسترشد‭ ‬بحقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬والقيم‭ ‬العالمية‭ ‬التي‭ ‬نتقاسمها‭ ‬جميعا‮»‬‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬علينا‭ ‬جماعيا‭ ‬أن‭ ‬نختار‭ ‬نبذ‭ ‬هذا‭ ‬الوضع‭ ‬الجديد‭ ‬والمستقبل‭ ‬القاتم‭ ‬الذي‭ ‬يمثله‮»‬‭.

وفي‭ ‬عام‭ ‬يسجل‭ ‬عددا‭ ‬قياسيا‭ ‬من‭ ‬الانتخابات‭ ‬عبر‭ ‬العالم،‭ ‬شدد‭ ‬تورك‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬عمليات‭ ‬الاقتراع‭ ‬هذه‭. ‬وقال‭ ‬‮«‬مع‭ ‬الانتخابات‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬وتلك‭ ‬المزمعة‭ ‬هذه‭ ‬السنة،‭ ‬أحض‭ ‬جميع‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يبقوا‭ ‬نصب‭ ‬عيونهم‭ ‬المسائل‭ ‬الأكثر‭ ‬أهمية‭ ‬بنظرهم،‭ ‬سواء‭ ‬المسكن‭ ‬أو‭ ‬تعليم‭ ‬أطفالهم‭ ‬أو‭ ‬صحتهم‭ ‬أو‭ ‬وظائفهم،‭ ‬العدالة،‭ ‬عائلاتهم‭ ‬وأحبائهم،‭ ‬البيئة،‭ ‬التحرر‭ ‬من‭ ‬العنف،‭ ‬مكافحة‭ ‬الفساد‭ ‬وإسماع‭ ‬أصواتهم‮»‬‭. ‬وأضاف‭ ‬‮«‬كلها‭ ‬مسائل‭ ‬تمت‭ ‬إلى‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‮»‬‭. ‬

وقال‭: ‬‮«‬أحض‭ ‬الناخبين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يتساءلوا‭ ‬أي‭ ‬برامج‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬مرشحين‭ ‬سيعملون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان‭ ‬للجميع‮»‬،‭ ‬داعيا‭ ‬مواطني‭ ‬العالم‭ ‬بأسره‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬التنبه‮»‬‭ ‬عند‭ ‬اختيار‭ ‬قادتهم‭. ‬وتابع‭ ‬‮«‬احذروا‭ ‬الأصوات‭ ‬الصاخبة‭ ‬والرجال‭ ‬الأقوياء‭ ‬الذين‭ ‬يذرون‭ ‬الرماد‭ ‬في‭ ‬العيون‭ ‬باقتراحهم‭ ‬حلولا‭ ‬واهمة‭ ‬تنكر‭ ‬الوقاع‮»‬‭. ‬وشدد‭ ‬‮«‬اعلموا‭ ‬أنه‭ ‬حين‭ ‬تتم‭ ‬الإشارة‭ ‬إلى‭ ‬مجموعة‭ ‬لتكون‭ ‬كبش‭ ‬محرقة،‭ ‬فقد‭ ‬تكونون‭ ‬ذات‭ ‬يوم‭ ‬المجموعة‭ ‬التالية‮»‬‭. ‬

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