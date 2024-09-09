المطوع مراقبا أمنيا في مواجهة الكويت والعراق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

كلف‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬البحريني‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬ليكون‭ ‬مراقبًا‭ ‬أمنيًا‭ ‬لمواجهة‭ ‬الكويت‭ ‬والعراق‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬مساء‭ ‬اليوم‭ ‬الثلاثاء‭ ‬على‭ ‬‮«‬استاد‭ ‬جابر‭ ‬الأحمد‭ ‬الدولي‮»‬‭ ‬بالعاصمة‭ ‬الكويت،‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬الآسيوية‭ ‬المؤهلة‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬2026‭.‬

ويأتي‭ ‬تكليف‭ ‬البحريني‭ ‬مناع‭ ‬المطوع‭ ‬لمراقبة‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬المهمة،‭ ‬لما‭ ‬يمتلكه‭ ‬من‭ ‬خبراته‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عمله،‭ ‬وتأكيدًا‭ ‬لما‭ ‬تتمتع‭ ‬به‭ ‬الكوادر‭ ‬الوطنية‭ ‬من‭ ‬ثقة‭ ‬مستمرة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الاتحادين‭ ‬القاري‭ ‬والدولي،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬انعكس‭ ‬جليًا‭ ‬على‭ ‬دوره‭ ‬المنوط‭ ‬في‭ ‬أداء‭ ‬المهمات‭ ‬اللازمة‭ ‬بالصورة‭ ‬المطلوبة‭.‬