المطوع مراقبا أمنيا في مواجهة الكويت والعراق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
كلف الاتحاد الدولي لكرة القدم البحريني مناع المطوع ليكون مراقبًا أمنيًا لمواجهة الكويت والعراق التي ستقام مساء اليوم الثلاثاء على «استاد جابر الأحمد الدولي» بالعاصمة الكويت، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدور الثالث من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026.
ويأتي تكليف البحريني مناع المطوع لمراقبة هذه المواجهة المهمة، لما يمتلكه من خبراته كبيرة في مجال عمله، وتأكيدًا لما تتمتع به الكوادر الوطنية من ثقة مستمرة من قبل الاتحادين القاري والدولي، وهو ما انعكس جليًا على دوره المنوط في أداء المهمات اللازمة بالصورة المطلوبة.
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