الأهلي والمحرق يتسابقان على عاشوري

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
دخل ناديا الأهلي والمحرق في سباق للفوز بخدمات المعد البدني لمنتخبنا الوطني للشباب للكرة الطائرة الكابتن محمد عاشوري.
وأوضح عاشوري في تصريحه للملحق الرياضي في «أخبار الخليج» أن ناديي الأهلي والمحرق يريدان الاستفادة من خدماته مع فريق السلة في الناديين، وأنه ينتظر حسم الأمر خلال الفترة القادمة.
والجدير ذكره أن عاشوري يوجد حاليا مع منتخب رجال الكرة الطائرة الذي يواصل استعداده لخوض غمار المنافسة في بطولة المنتخبات العربية التي تستضيفها المملكة ابتداء من نوفمبر القادم.
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