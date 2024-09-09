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الأهلي والمحرق يتسابقان على عاشوري

9/9/2024 7:25:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

دخل‭ ‬ناديا‭ ‬الأهلي‭ ‬والمحرق‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬للفوز‭ ‬بخدمات‭ ‬المعد‭ ‬البدني‭ ‬لمنتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للشباب‭ ‬للكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الكابتن‭ ‬محمد‭ ‬عاشوري‭.‬

وأوضح‭ ‬عاشوري‭ ‬في‭ ‬تصريحه‭ ‬للملحق‭ ‬الرياضي‭ ‬في‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬ناديي‭ ‬الأهلي‭ ‬والمحرق‭ ‬يريدان‭ ‬الاستفادة‭ ‬من‭ ‬خدماته‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬الناديين،‭ ‬وأنه‭ ‬ينتظر‭ ‬حسم‭ ‬الأمر‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬القادمة‭.‬

والجدير‭ ‬ذكره‭ ‬أن‭ ‬عاشوري‭ ‬يوجد‭ ‬حاليا‭ ‬مع‭ ‬منتخب‭ ‬رجال‭ ‬الكرة‭ ‬الطائرة‭ ‬الذي‭ ‬يواصل‭ ‬استعداده‭ ‬لخوض‭ ‬غمار‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬المنتخبات‭ ‬العربية‭ ‬التي‭ ‬تستضيفها‭ ‬المملكة‭ ‬ابتداء‭ ‬من‭ ‬نوفمبر‭ ‬القادم‭.‬

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