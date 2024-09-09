Tuesday, 10 September 2024 06:28 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


منتخب ناشئي اليد يخسر أمام اليابان

9/9/2024 7:25:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بنتيجة‭ (‬24-18‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬2025‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬ ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بنتيجة‭ (‬6-10‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬عزز‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ (‬نقطتين‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬

MENAFN09092024000055011008ID1108654770

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث