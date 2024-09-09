منتخب ناشئي اليد يخسر أمام اليابان

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
كتب: أحمد توفيق
الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00
خسر منتخبنا الوطني للناشئين أمام منافسه المنتخب الياباني بنتيجة (24-18) في المباراة التي جمعتهما أمس الاثنين في البطولة الآسيوية العاشرة للناشئين لكرة اليد والمؤهلة إلى نهائيات كأس العالم في سلوفينيا 2025 والتي تقام منافساتها في العاصمة الأردنية عمان، خلال الفترة ما بين 3 – 14 سبتمبر الجاري.
وكان الشوط الأول قد انتهى لصالح المنتخب الياباني بنتيجة (6-10)، وبهذه النتيجة عزز المنتخب الياباني رصيده إلى (4 نقاط) في صدارة المجموعة، فيما تجمد رصيد منتخبنا إلى (نقطتين) في المركز الثاني ضمن منافسات المجموعة الثانية.
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