منتخب ناشئي اليد يخسر أمام اليابان

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب‭: ‬أحمد‭ ‬توفيق‭ ‬ الثلاثاء ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤ - 02:00

خسر‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للناشئين‭ ‬أمام‭ ‬منافسه‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بنتيجة‭ (‬24-18‭) ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬التي‭ ‬جمعتهما‭ ‬أمس‭ ‬الاثنين‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬العاشرة‭ ‬للناشئين‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمؤهلة‭ ‬إلى‭ ‬نهائيات‭ ‬كأس‭ ‬العالم‭ ‬في‭ ‬سلوفينيا‭ ‬2025‭ ‬والتي‭ ‬تقام‭ ‬منافساتها‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬الأردنية‭ ‬عمان،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬3‭ ‬ – ‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭.‬

وكان‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬قد‭ ‬انتهى‭ ‬لصالح‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬بنتيجة‭ (‬6-10‭)‬،‭ ‬وبهذه‭ ‬النتيجة‭ ‬عزز‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ (‬4‭ ‬نقاط‭) ‬في‭ ‬صدارة‭ ‬المجموعة،‭ ‬فيما‭ ‬تجمد‭ ‬رصيد‭ ‬منتخبنا‭ ‬إلى‭ (‬نقطتين‭) ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬ضمن‭ ‬منافسات‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية‭.‬