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العلي لـ الأنباء مشتاقون للقاء أهلنا في الإمارات

9/9/2024 7:22:17 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحمد الفضلي
يستعد طاقم عمل المسرحية الكوميدية الاجتماعية «ممية ولدي» للعودة من جديد إلى عروض المسرحية في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، بمشاركة كافة فريق العمل من الفنانين والفنيين، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته المسرحية في الكويت وخارجها خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أعرب الفنان د.طارق العلي عن بالغ سعادته بلقاء جمهوره في أبوظبي، وقال: سعيد بوجودي ضمن فريق العمل الذي يضم كوكبة من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية والعربية منهم النجم المصري مدحت تيخا، والنجم الإماراتي جمعة علي، والبحريني الرائع حسن محمد، ومحمد عاشور، والجميلة شهد سلمان، وغيرهم، والعمل من إخراج الفنان ناصر البلوشي، تأليف الكاتب عيسى أحمد، وهذه التوليفة كانوا مبدعين في العروض الأولية للمسرحية.
وعن موعد ومكان عرض المسرحية في أبوظبي، قال العلي، خلال حديثه لـ «الأنباء»: ستنطلق العروض 5 أكتوبر المقبل وتستمر يومين في إمارة أبوظبي المعروفة بأهلها المحبين للفن وتحديدا الفنون المسرحية، واردف: الجمهور الإماراتي تجمعني معه علاقة حب كبير وسبق ان قدمت العديد من العروض المسرحية في الإمارات الحبيبة وأنا وبقية نجوم المسرحية مشتاقون للقاء أهلنا في الإمارات.
وفيما يتعلق بجديده للفترة المقبلة، كشف العلي عن ان لديه العديد من المشاريع الفنية المتنوعة ما بين المسرح والتلفزيون ولا يزال في مرحلة قراءة هذه النصوص للاختيار من بينها.

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