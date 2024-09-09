العلي لـ الأنباء مشتاقون للقاء أهلنا في الإمارات

(MENAFN
- Al-Anbaa)
أحمد الفضلي
يستعد طاقم عمل المسرحية الكوميدية الاجتماعية «ممية ولدي» للعودة من جديد إلى عروض المسرحية في العاصمة الإماراتية (أبوظبي)، بمشاركة كافة فريق العمل من الفنانين والفنيين، وذلك استكمالا للنجاح الذي حققته المسرحية في الكويت وخارجها خلال الفترة الماضية.
من جانبه، أعرب الفنان
د.طارق العلي عن بالغ سعادته بلقاء جمهوره في أبوظبي، وقال: سعيد بوجودي ضمن فريق العمل الذي يضم كوكبة من نجوم الكوميديا الكويتية والخليجية والعربية منهم النجم المصري مدحت تيخا، والنجم الإماراتي جمعة علي، والبحريني الرائع حسن محمد، ومحمد عاشور، والجميلة شهد سلمان، وغيرهم، والعمل من إخراج الفنان ناصر البلوشي، تأليف الكاتب عيسى أحمد، وهذه التوليفة كانوا مبدعين في العروض الأولية للمسرحية.
وعن موعد ومكان عرض المسرحية في أبوظبي، قال العلي، خلال حديثه لـ «الأنباء»: ستنطلق العروض 5 أكتوبر المقبل وتستمر يومين في إمارة أبوظبي المعروفة بأهلها المحبين للفن وتحديدا الفنون المسرحية، واردف: الجمهور الإماراتي تجمعني معه علاقة حب كبير وسبق ان قدمت العديد من العروض المسرحية في الإمارات الحبيبة وأنا وبقية نجوم المسرحية مشتاقون للقاء أهلنا في الإمارات.
وفيما يتعلق بجديده للفترة المقبلة، كشف العلي عن ان لديه العديد من المشاريع الفنية المتنوعة ما بين المسرح والتلفزيون ولا يزال في مرحلة قراءة هذه النصوص للاختيار من بينها.
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