الملك يبعث رسالة خطية إلى سلطان عُمان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

جاء‭ ‬ذلك‭ ‬خلال‭ ‬استقبال‭ ‬السيّد‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬هلال‭ ‬البوسعيدي‭ ‬وزير‭ ‬ديوان‭ ‬البلاط‭ ‬السُّلطاني،‭ ‬بمكتبه،‭ ‬الدكتور‭ ‬جمعة‭ ‬بن‭ ‬أحمد‭ ‬الكعبي‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان،‭ ‬وذلك‭ ‬لتسليمه‭ ‬الرسالة‭ ‬الخطيّة‭.‬

وخلال‭ ‬اللقاء‭ ‬نقل‭ ‬سفير‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لدى‭ ‬سلطنة‭ ‬عُمان‭ ‬تحيّات‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم،‭ ‬وتمنياته‭ ‬لأخيه‭ ‬السلطان‭ ‬المعظم‭ ‬هيثم‭ ‬بن‭ ‬طارق‭ ‬آل‭ ‬سعيد‭ ‬موفور‭ ‬الصحة‭ ‬والعافية‭ ‬والعمر‭ ‬المديد،‭ ‬وللشعب‭ ‬العُماني‭ ‬الشقيق‭ ‬مزيدًا‭ ‬من‭ ‬النماء‭ ‬والرخاء‭.‬

من‭ ‬جانبه،‭ ‬كلف‭ ‬وزير‭ ‬ديوان‭ ‬البلاط‭ ‬السُّلطاني‭ ‬السفير‭ ‬بنقل‭ ‬تحيّات‭ ‬جلالة‭ ‬السُّلطان‭ ‬المعظّم‭ ‬إلى‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬المعظم‭ ‬وتمنياته‭ ‬لشعب‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬كل‭ ‬الخير‭ ‬والازدهار‭.‬