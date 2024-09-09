الملك يبعث رسالة خطية إلى سلطان عُمان تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة رسالة خطية إلى أخيه
حضرة صاحب الجلالة
السلطان هيثم بن طارق المعظم سلطان عمان، تتعلق بتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
جاء ذلك خلال استقبال السيّد خالد بن هلال البوسعيدي وزير ديوان البلاط السُّلطاني، بمكتبه، الدكتور جمعة بن أحمد الكعبي سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان، وذلك لتسليمه الرسالة الخطيّة.
وخلال اللقاء نقل سفير مملكة البحرين لدى سلطنة عُمان تحيّات جلالة الملك المعظم، وتمنياته لأخيه السلطان المعظم هيثم بن طارق آل سعيد موفور الصحة والعافية والعمر المديد، وللشعب العُماني الشقيق مزيدًا من النماء والرخاء.
من جانبه، كلف وزير ديوان البلاط السُّلطاني السفير بنقل تحيّات جلالة السُّلطان المعظّم إلى جلالة الملك المعظم وتمنياته لشعب مملكة البحرين كل الخير والازدهار.
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