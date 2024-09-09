تكليف وزارة العمل بتوفير برامج تدريبية وفرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وفي‭ ‬بداية‭ ‬الاجتماع،‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمناسبة‭ ‬فوز‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ممثل‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬للأعمال‭ ‬الإنسانية‭ ‬وشؤون‭ ‬الشباب‭ ‬قائد‭ ‬الفريق‭ ‬الملكي‭ ‬للقدرة،‭ ‬ببطولة‭ ‬العالم‭ ‬للقدرة‭ ‬لمسافة‭ ‬160‭ ‬كلم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬والتي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مونبازير‭ ‬بالجمهورية‭ ‬الفرنسية‭ ‬الصديقة،‭ ‬كما‭ ‬هنأ‭ ‬فارس‭ ‬العالم‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بهذا‭ ‬الإنجاز‭ ‬الكبير،‭ ‬مؤكدًا‭ ‬أهمية‭ ‬الجهود‭ ‬التي‭ ‬يوالي‭ ‬بذلها‭ ‬سموه‭ ‬لتعزيز‭ ‬مكانة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬سباقات‭ ‬القدرة‭ ‬وتحقيق‭ ‬الإنجازات‭ ‬واعتلاء‭ ‬منصات‭ ‬التتويج‭.‬

ثم‭ ‬أشار‭ ‬المجلس‭ ‬إلى‭ ‬المرسوم‭ ‬الذي‭ ‬أصدره‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ (‬457‭) ‬محكومًا،‭ ‬وذلك‭ ‬بمناسبة‭ ‬اليوبيل‭ ‬الفضي‭ ‬لتولي‭ ‬جلالته‭ ‬مقاليد‭ ‬الحكم،‭ ‬والذي‭ ‬يعكس‭ ‬حرصًا‭ ‬كريمًا‭ ‬من‭ ‬جلالته‭ ‬على‭ ‬تماسك‭ ‬وصلابة‭ ‬المجتمع‭ ‬البحريني‭ ‬وحماية‭ ‬نسيجه‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬إتاحة‭ ‬الفرصة‭ ‬للمشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬للاندماج‭ ‬الإيجابي‭ ‬في‭ ‬المجتمع‭ ‬على‭ ‬نحو‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬إعلاء‭ ‬قيم‭ ‬ومعايير‭ ‬حقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‭ ‬وبناء‭ ‬على‭ ‬توجيهات‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬فقد‭ ‬كلف‭ ‬المجلس‭ ‬وزارة‭ ‬العمل‭ ‬لتوفير‭ ‬برامج‭ ‬تدريبية‭ ‬وعرض‭ ‬فرص‭ ‬عمل‭ ‬للمشمولين‭ ‬بالعفو‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تحملهم‭ ‬المسؤولية‭ ‬المجتمعية‭ ‬المناطة‭ ‬بهم‭ ‬بالمساهمة‭ ‬في‭ ‬المسيرة‭ ‬الوطنية‭ ‬للبناء‭ ‬والتنمية‭.‬

بعدها‭ ‬أكد‭ ‬المجلس‭ ‬أهمية‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬التي‭ ‬تفضل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬بتوجيهها‭ ‬لدى‭ ‬استقباله‭ ‬عددًا‭ ‬من‭ ‬الأهالي‭ ‬وأصحاب‭ ‬الإنجازات،‭ ‬وما‭ ‬تضمنته‭ ‬من‭ ‬الإعراب‭ ‬عن‭ ‬الفخر‭ ‬الملكي‭ ‬السامي‭ ‬بكل‭ ‬إنجاز‭ ‬وطني‭ ‬يجعل‭ ‬من‭ ‬شرف‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬الغالي‭ ‬هدفه‭ ‬الأسمى،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬خص‭ ‬به‭ ‬جلالته‭ ‬في‭ ‬الكلمة‭ ‬السامية‭ ‬من‭ ‬شكر‭ ‬لحفظة‭ ‬القرآن‭ ‬بما‭ ‬يعكس‭ ‬رعاية‭ ‬جلالته‭ ‬السامية‭ ‬للمهتمين‭ ‬بحفظ‭ ‬القرآن‭ ‬الكريم‭ ‬الذي‭ ‬أسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقهم‭ ‬المراكز‭ ‬المتقدمة‭ ‬في‭ ‬المحافل‭ ‬القرآنية‭ ‬العالمية‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬هنأ‭ ‬المجلس‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬وصاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬المولد‭ ‬النبوي‭ ‬الشريف،‭ ‬داعيًا‭ ‬المولى‭ ‬عز‭ ‬وجل‭ ‬أن‭ ‬يُعيد‭ ‬هذه‭ ‬الذكرى‭ ‬العطرة‭ ‬على‭ ‬جلالته‭ ‬وسموه‭ ‬وأبناء‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والأمتين‭ ‬العربية‭ ‬والإسلامية‭ ‬بالخير،‭ ‬والمسرات،‭ ‬والأمن‭ ‬والسلام‭.‬

وبمناسبة‭ ‬اليوم‭ ‬الدولي‭ ‬للديمقراطية،‭ ‬أكد‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬تحظى‭ ‬به‭ ‬مظاهر‭ ‬العمل‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬اهتمام‭ ‬ورعاية‭ ‬من‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬تطورها‭ ‬وتعزيز‭ ‬دورها‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة،‭ ‬وفي‭ ‬السياق‭ ‬ذاته‭ ‬تابع‭ ‬المجلس‭ ‬استعدادات‭ ‬مختلف‭ ‬الجهات‭ ‬المعنية‭ ‬لجولة‭ ‬إعادة‭ ‬الانتخاب‭ ‬التكميلي‭ ‬لعضوية‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬عن‭ ‬الدائرة‭ ‬الانتخابية‭ ‬الأولى‭ ‬والمقرر‭ ‬إقامتها‭ ‬يوم‭ ‬السبت‭ ‬الموافق‭ ‬14‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024،‭ ‬ووجه‭ ‬باتخاذ‭ ‬كل‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنظيمية‭ ‬التي‭ ‬تكفل‭ ‬نجاح‭ ‬الانتخابات‭.‬

ثم‭ ‬أعرب‭ ‬المجلس‭ ‬عن‭ ‬التهاني‭ ‬بفوز‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بكأس‭ ‬البطولة‭ ‬الخليجية‭ ‬السابعة‭ ‬عشرة‭ ‬‮«‬للرجال‮»‬‭ ‬التي‭ ‬أقيمت‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬لافتًا‭ ‬إلى‭ ‬الأداء‭ ‬المتقدم‭ ‬والمستوى‭ ‬المشرف‭ ‬الذي‭ ‬ظهر‭ ‬به‭ ‬المنتخب‭ ‬الوطني‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬البطولة‭ ‬والذي‭ ‬يعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬متميزًا‭ ‬يُضاف‭ ‬لمسيرة‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية‭ ‬الزاخرة‭ ‬بالمنجزات‭ ‬الوطنية‭ ‬التي‭ ‬تتحقق‭ ‬بسواعد‭ ‬فريق‭ ‬البحرين‭.‬

بعدها‭ ‬وافق‭ ‬المجلس‭ ‬على‭ ‬المذكرات‭ ‬التالية‭:‬

1‭. ‬مذكرة‭ ‬مجلس‭ ‬الخدمة‭ ‬المدنية‭ ‬بشأن‭ ‬إعادة‭ ‬هيكلة‭ ‬إحدى‭ ‬الجهات‭ ‬الحكومية‭.‬

2‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬بتعديل‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بشأن‭ ‬تنظيم‭ ‬صيد‭ ‬واستغلال‭ ‬وحماية‭ ‬الثروة‭ ‬البحرية‭.‬

3‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬شؤون‭ ‬الزراعة‭ ‬والثروة‭ ‬الحيوانية‭ ‬بوزارة‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬وجامعة‭ ‬الخليج‭ ‬العربي‭ ‬للتعاون‭ ‬في‭ ‬البحث‭ ‬العلمي‭ ‬والتدريب‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الزراعي‭.‬

4‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مذكرة‭ ‬تفاهم‭ ‬بين‭ ‬وزارة‭ ‬الأشغال‭ ‬والجامعة‭ ‬الخليجية‭.‬

5‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬بشأن‭ ‬مذكرة‭ ‬التفاهم‭ ‬بين‭ ‬مجلس‭ ‬المناقصات‭ ‬والمزايدات‭ ‬وبنك‭ ‬السلام‭ ‬المتعلقة‭ ‬بمبادرة‭ ‬دعم‭ ‬تمويلات‭ ‬وضمانات‭ ‬المؤسسات‭ ‬الصغيرة‭ ‬والمتوسطة‭.‬

6‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬شؤون‭ ‬البلديات‭ ‬والزراعة‭ ‬بشأن‭ ‬استكمال‭ ‬مشروع‭ ‬إنشاء‭ ‬ساحل‭ ‬وممشى‭ ‬كرزكان‭.‬

7‭. ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬التربية‭ ‬والتعليم‭ ‬حول‭ ‬التحديث‭ ‬على‭ ‬الخطة‭ ‬التطويرية‭ ‬للبنية‭ ‬التحتية‭ ‬التعليمية‭ (‬2020-2030‭).‬

8‭. ‬مذكرة‭ ‬اللجنة‭ ‬الوزارية‭ ‬للشؤون‭ ‬القانونية‭ ‬والتشريعية‭ ‬حول‭ ‬رد‭ ‬الحكومة‭ ‬على‭ ‬3‭ ‬اقتراحات‭ ‬برغبة‭ ‬و8‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬و4‭ ‬اقتراحات‭ ‬بقانون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭.‬

ثم‭ ‬استعرض‭ ‬المجلس‭ ‬مذكرة‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬حول‭ ‬التعداد‭ ‬السكاني‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬والتي‭ ‬أظهرت‭ ‬أنه‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬عام‭ ‬2023‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬1 , 583 , 934‭ ‬نسمة‭ ‬فيما‭ ‬بلغ‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬عام‭ ‬2024‭ ‬عدد‭ ‬سكان‭ ‬المملكة‭ ‬1 , 588 , 670‭ ‬نسمة‭.‬

بعد‭ ‬ذلك‭ ‬أخذ‭ ‬المجلس‭ ‬علما‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬التقارير‭ ‬الوزارية‭ ‬بما‭ ‬يلي‭:‬

1‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬الاجتماع‭ ‬36‭ ‬للجنة‭ ‬التعاون‭ ‬الزراعي‭ ‬والأمن‭ ‬الغذائي‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

2‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬الاجتماع‭ ‬العاشر‭ ‬للجنة‭ ‬وزراء‭ ‬الشؤون‭ ‬الاجتماعية‭ ‬بدول‭ ‬مجلس‭ ‬التعاون‭.‬

3‭.

‬بدء‭ ‬العام‭ ‬الدراسي‭ ‬الجديد‭ ‬2024‭ ‬ – ‭ ‬2025

4‭. ‬نتائج‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬حفل‭ ‬تسليم‭ ‬جائزة‭ ‬‮«‬اليونسكو‭ ‬ – ‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬لاستخدام‭ ‬تكنولوجيا‭ ‬المعلومات‭ ‬والاتصال‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬التعليم‭ ‬لعام‭ ‬2023‮»‬‭ ‬في‭ ‬نسختها‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭.‬

5‭. ‬نتائج‭ ‬برنامج‭ ‬مدينة‭ ‬شباب‭ ‬2030‭ ‬الذي‭ ‬أقيم‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬21‭ ‬يوليو‭ ‬2024‭ -‬29‭ ‬أغسطس‭ ‬2024‭.‬

6‭.

‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬للوزراء‭ ‬وزيارات‭ ‬وزراء‭ ‬الدول‭ ‬الصديقة‭ ‬إلى‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2024‭.‬