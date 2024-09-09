تكليف وزارة العمل بتوفير برامج تدريبية وفرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
ترأس الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي عقد أمس، بقصر القضيبية.
وفي بداية الاجتماع، هنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب قائد الفريق الملكي للقدرة، ببطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم للمرة الثانية على التوالي، والتي أقيمت في مونبازير بالجمهورية الفرنسية الصديقة، كما هنأ فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة بهذا الإنجاز الكبير، مؤكدًا أهمية الجهود التي يوالي بذلها سموه لتعزيز مكانة مملكة البحرين في مجال سباقات القدرة وتحقيق الإنجازات واعتلاء منصات التتويج.
ثم أشار المجلس إلى المرسوم الذي أصدره حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بالعفو عن (457) محكومًا، وذلك بمناسبة اليوبيل الفضي لتولي جلالته مقاليد الحكم، والذي يعكس حرصًا كريمًا من جلالته على تماسك وصلابة المجتمع البحريني وحماية نسيجه الاجتماعي، بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للمشمولين بالعفو الملكي السامي للاندماج الإيجابي في المجتمع على نحو من شأنه إعلاء قيم ومعايير حقوق الإنسان، وفي هذا الصدد وبناء على توجيهات صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، فقد كلف المجلس وزارة العمل لتوفير برامج تدريبية وعرض فرص عمل للمشمولين بالعفو الملكي السامي من أجل تحملهم المسؤولية المجتمعية المناطة بهم بالمساهمة في المسيرة الوطنية للبناء والتنمية.
بعدها أكد المجلس أهمية الكلمة السامية التي تفضل حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم بتوجيهها لدى استقباله عددًا من الأهالي وأصحاب الإنجازات، وما تضمنته من الإعراب عن الفخر الملكي السامي بكل إنجاز وطني يجعل من شرف خدمة الوطن الغالي هدفه الأسمى، لافتًا إلى ما خص به جلالته في الكلمة السامية من شكر لحفظة القرآن بما يعكس رعاية جلالته السامية للمهتمين بحفظ القرآن الكريم الذي أسهم في تحقيقهم المراكز المتقدمة في المحافل القرآنية العالمية.
بعد ذلك هنأ المجلس حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، داعيًا المولى عز وجل أن يُعيد هذه الذكرى العطرة على جلالته وسموه وأبناء مملكة البحرين والأمتين العربية والإسلامية بالخير، والمسرات، والأمن والسلام.
وبمناسبة اليوم الدولي للديمقراطية، أكد مجلس الوزراء أن ما تحظى به مظاهر العمل الديمقراطي في مملكة البحرين من اهتمام ورعاية من حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم ساهم في تطورها وتعزيز دورها في مسيرة التنمية الشاملة، وفي السياق ذاته تابع المجلس استعدادات مختلف الجهات المعنية لجولة إعادة الانتخاب التكميلي لعضوية مجلس النواب عن الدائرة الانتخابية الأولى والمقرر إقامتها يوم السبت الموافق 14 سبتمبر 2024، ووجه باتخاذ كل الإجراءات التنظيمية التي تكفل نجاح الانتخابات.
ثم أعرب المجلس عن التهاني بفوز المنتخب الوطني لكرة السلة بكأس البطولة الخليجية السابعة عشرة «للرجال» التي أقيمت في مملكة البحرين، لافتًا إلى الأداء المتقدم والمستوى المشرف الذي ظهر به المنتخب الوطني لكرة السلة في هذه البطولة والذي يعد إنجازًا متميزًا يُضاف لمسيرة الرياضة البحرينية الزاخرة بالمنجزات الوطنية التي تتحقق بسواعد فريق البحرين.
بعدها وافق المجلس على المذكرات التالية:
1. مذكرة مجلس الخدمة المدنية بشأن إعادة هيكلة إحدى الجهات الحكومية.
2. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون بشأن تنظيم صيد واستغلال وحماية الثروة البحرية.
3. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول مذكرة تفاهم بين شؤون الزراعة والثروة الحيوانية بوزارة شؤون البلديات والزراعة وجامعة الخليج العربي للتعاون في البحث العلمي والتدريب في المجال الزراعي.
4. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة تفاهم بين وزارة الأشغال والجامعة الخليجية.
5. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مذكرة التفاهم بين مجلس المناقصات والمزايدات وبنك السلام المتعلقة بمبادرة دعم تمويلات وضمانات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
6. مذكرة وزير شؤون البلديات والزراعة بشأن استكمال مشروع إنشاء ساحل وممشى كرزكان.
7. مذكرة وزير التربية والتعليم حول التحديث على الخطة التطويرية للبنية التحتية التعليمية (2020-2030).
8. مذكرة اللجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية حول رد الحكومة على 3 اقتراحات برغبة و8 اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس النواب و4 اقتراحات بقانون مقدمة من مجلس الشورى.
ثم استعرض المجلس مذكرة وزير الداخلية حول التعداد السكاني لمملكة البحرين والتي أظهرت أنه في نهاية عام 2023 بلغ عدد سكان مملكة البحرين 1 , 583 , 934 نسمة فيما بلغ في منتصف عام 2024 عدد سكان المملكة 1 , 588 , 670 نسمة.
بعد ذلك أخذ المجلس علما من خلال التقارير الوزارية بما يلي:
1. نتائج المشاركة في الاجتماع 36 للجنة التعاون الزراعي والأمن الغذائي بدول مجلس التعاون.
2. نتائج المشاركة في أعمال الاجتماع العاشر للجنة وزراء الشؤون الاجتماعية بدول مجلس التعاون.
3.
بدء العام الدراسي الجديد 2024 – 2025
4. نتائج المشاركة في حفل تسليم جائزة «اليونسكو – الملك حمد بن عيسى آل خليفة لاستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال في مجال التعليم لعام 2023» في نسختها الخامسة عشرة.
5. نتائج برنامج مدينة شباب 2030 الذي أقيم خلال الفترة 21 يوليو 2024 -29 أغسطس 2024.
6.
المشاركات الخارجية للوزراء وزيارات وزراء الدول الصديقة إلى مملكة البحرين في سبتمبر 2024.
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