الملك يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬جلالته‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬الرئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬طحنون‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭.‬