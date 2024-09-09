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الملك يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

9/9/2024 7:11:54 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) وصل‭ ‬حضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬بحفظ‭ ‬الله‭ ‬ورعايته،‭ ‬إلى‭ ‬أبوظبي‭ ‬في‭ ‬زيارة‭ ‬إلى‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

وكان‭ ‬في‭ ‬مقدمة‭ ‬مستقبلي‭ ‬جلالته‭ ‬لدى‭ ‬وصوله‭ ‬إلى‭ ‬مطار‭ ‬الرئاسة‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬رئيس‭ ‬دولة‭ ‬الإمارات‭ ‬العربية‭ ‬المتحدة‭ ‬الشقيقة‭.‬

كما‭ ‬كان‭ ‬في‭ ‬الاستقبال‭ ‬سمو‭ ‬الشيخ‭ ‬حمدان‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬زايد‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭ ‬للشؤون‭ ‬الخاصة،‭ ‬ومعالي‭ ‬الشيخ‭ ‬محمد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬طحنون‭ ‬آل‭ ‬نهيان‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬الخاصة‭ ‬في‭ ‬ديوان‭ ‬الرئاسة‭.‬

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