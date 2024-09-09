الملك يصل إلى دولة الإمارات العربية المتحدة

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej)
وصل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، بحفظ الله ورعايته، إلى أبوظبي في زيارة إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
وكان في مقدمة مستقبلي جلالته لدى وصوله إلى مطار الرئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.
كما كان في الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان مستشار الشؤون الخاصة في ديوان الرئاسة.
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